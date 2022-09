Bientôt une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique en Flandre?

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) se prononcera sur la consigne des canettes et bouteilles en plastique avant la fin de l’année.

« L’accord de gouvernement prévoit de réduire les déchets sauvages de 20%, mais à ce stade il est clair que nous n’y arriverons pas », a-t-elle déclaré mardi soir sur le plateau de l’émission « De Tafel van Vier » (Play 4), après que son porte-parole, interrogé par Gazet van Antwerpen, a indiqué qu’une décision serait prise à l’automne.

En vertu de l’accord de gouvernement flamand, les autorités du nord du pays doivent s’entendre sur une forme de consigne sur les canettes et bouteilles en plastique en 2023, mais la ministre de l’Environnement entend accélérer le tempo. « Nous nous sommes penchés sur le dossier ces derniers mois », a-t-elle affirmé, ajoutant que 14 pays appliquaient déjà une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique.

L’introduction d’un tel dispositif en Flandre n’interviendrait toutefois pas immédiatement, dans la mesure où il existe différents systèmes et que celui du sac bleu fonctionne bien, « surtout pour les grandes bouteilles en plastique, que l’on voit à peine parmi les déchets sauvages », a ajouté Mme Demir.

Un accord avec les autres Régions paraît en outre souhaitable. « Nous devons encore consulter les Régions wallonne et bruxelloise », car ce système pour la Flandre uniquement ne serait pas viable, a encore estimé Mme Demir, pour qui la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique pourrait « être un fait en 2025 ».

Mais il faudra « en faire davantage pour parvenir à un changement durable des comportements« , souligne l’organisme de traitement des déchets Fost Plus. « Les déchets sauvages sont une épine dans le pied de tout le monde, y compris celui des entreprises qui retrouvent leurs emballages dans les rues et dans la nature. Malgré les nombreux efforts déployés aujourd’hui, il est clair que nous ne parvenons toujours pas à maîtriser les déchets sauvages.«

Avec Fevia et Comeos, Fost Plus a donc soumis aux ministres compétents des trois régions une proposition de plan de lutte contre les déchets sauvages. L’organisme étudie également la possibilité de collecter davantage d’emballages de boissons en utilisant une « consigne numérique ».