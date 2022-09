Collecte des poubelles : du changement en Région bruxelloise

Le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron, prévoit une réforme de la collecte de déchets. Le passage des éboueurs sera réduit.

Alain Maron (Ecolo), ministre d’Environnement en Région bruxelloise, planche sur un nouveau plan propreté. Parmi les mesures exposées par nos confrères de Sudinfo: une réforme des collectes. L’objectif est de lutter contre le gaspillage avec moins de déchets et des déchets mieux triés. Selon nos confrères, l’élu écologiste prévoit de réduire le passage des éboueurs à une fois par semaine et par sac. Actuellement, les sacs-poubelles blancs sont collectés deux jours sur la semaine. « L’idée n’est pas de modifier les collectes pour modifier les collectes. On doit réduire les quantités de déchets non triés parce qu’ils vont tous à l’incinérateur. Ça génère de la pollution, des gaz à effet de serre et c’est un énorme gaspillage. Toutes nos crasses se retrouvent à l’incinérateur, ce sont des quantités industrielles », justifie le ministre Ecolo.

Ce changement dans la récole des déchets se fera en plusieurs phases. Seules quelques communes seront concernées au début.

Sac orange

Dés mai 2023, il ne sera plus question de mettre ses déchets organiques et plastiques dans les sacs poubelles blancs. En ce qui concerne les déchets organiques, ils devront atterir désormais obligatoirement dans le sac poubelle orange. Les déchets plastiques, quant à eux, devront être jetés obligatoirement dans le sac bleu. « On ne pourra plus mettre de déchets organiques dans le sac blanc, ça devra être dans le sac orange ou dans un compost individuel ou collectif. Du côté du sac bleu, il y a plein de choses qu’on ne pouvait pas mettre et qui s’y retrouvent désormais comme les plastiques plus souples et plus gras car on peut les retraiter, les réutiliser comme matière. Ce nouveau tri devra également être respecté », a expliqué le ministre à nos confrères.