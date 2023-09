Asile: l’instruction de ne plus accueillir temporairement les hommes seuls est maintenue

L’instruction de la secrétaire d’État à l’Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) de ne plus accueillir temporairement les hommes seuls dans le réseau d’accueil des demandeurs d’asile est maintenue, a-t-elle indiqué en substance lors d’une conférence de presse organisée à l’issue du Conseil des ministres avec le Premier ministre Alexander De Croo.

La secrétaire d’État avait annoncé que les hommes seuls peuvent toujours déposer une demande d’asile, mais ne pourront pas compter sur un lieu d’accueil à court terme. Cette décision a suscité un tollé chez les partenaires socialistes et les écologistes ainsi qu’au gouvernement bruxellois, le ministre-président Rudi Vervoort appelant le fédéral à respecter la loi. Malgré ces protestations, la mesure reste donc en vigueur. Les demandeurs d’asile qui ont un besoin d’accueil seront placés sur une liste d’attente.

« De nombreuses préoccupations ont été exprimées, et elles constituent également ma préoccupation. J’ai exprimé très clairement l’urgence« , a justifié Nicole de Moor. « Nous faisons tout notre possible pour que cela soit le plus court possible », a assuré le Premier ministre. « Plus vite nous parviendrons à créer des places, plus ce sera court. » « Cela fait plus de 2 ans que Fedasil et de nombreux bourgmestres se chargent d’organiser l’accueil supplémentaire et je tiens à les remercier. Mais la réalité est difficile. Cela ne suffit pas pour pouvoir accueillir tout le monde le jour même de leur arrivée en Belgique. Nous devons donner des priorités même si l’objectif reste d’accueillir tout le monde. » « Ma priorité est claire », a-t-elle martelé. « Je ne veux pas d’enfants dans les rues. » Un travail de coopération est en cours avec les autorités bruxelloises pour trouver des lieux d’accueil, a assuré la secrétaire d’État. Le plan hivernal est sur la table et a été présenté ce vendredi, a indiqué Mme de Moor. Un appel est lancé aux différents partenaires pour augmenter les possibilités d’accueil et permettre de présenter une nouvelle version du plan d’ici 2 à 3 semaines. Aucun délai n’a toutefois été annoncé concernant la levée de l’instruction temporaire. La mesure restera en vigueur « jusqu’à ce qu’il y ait de la place pour les accueillir chez Fedasil. »

La vice-Première ministre Groen Petra De Sutter demandait « instamment » à la secrétaire d’État Nicole de Moor (CD&V) de retirer son instruction de cesser temporairement l’accueil des hommes célibataires demandeurs d’asile. Mme De Sutter estime que des places supplémentaires devraient être créées. « Si d’autres personnes autour de la table du gouvernement veulent également que les droits de l’Homme soient respectés dans notre pays, j’attends qu’elles sortent du bois », a-t-elle écrit sur X, l’ancien Twitter.

Ik vraag met aandrang dat staatssecretaris de Moor haar instructie terugtrekt.



We moeten extra plaatsen creëren voor het te laat is.



Als anderen rond de regeringstafel ook willen dat mensenrechten in ons land worden gerespecteerd, verwacht ik dat zij ook kleur bekennen. #begov — Petra De Sutter (@pdsutter) September 1, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet a déjà qualifié la mesure d‘ »extrêmement problématique ». Dans une interview accordée à De Tijd, le Premier ministre Alexander De Croo a, quant à lui, souligné que ces mesures n’étaient que temporaires et que le gouvernement continuait à chercher des abris.