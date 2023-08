Volkswagen T7 California: l’aventure hybride

Précisément 35 ans et 260.000 unités après le premier van VW baptisé California, né dans les années 80, Volkswagen Commercial Vehicles dévoile une première mondiale à Düsseldorf : le California CONCEPT, qui annonce une inédite version hybride du camper compact.

Basé sur le long Multivan actuel, la génération T.7 (révélée en 2021), le California de demain se décline pour la première fois, avec un moteur hybride rechargeable. Une solution intéressante pour continuer à rouler loin et longtemps, mais aussi se déplacer sans un bruit dans les campings visités. VW livre peu de détail mais il va sans dire que cette motorisation sera celle de l’actuel Multivan eHybrid qui associe un bloc essence quatre cylindres de 1 395 cm3 de 150 ch à un moteur électrique de 116 ch. Volkswagen pourrait lui réserver l’évolution 1.5 eTSI présentée sur certains modèles du Groupe VW. Lorsque les deux motorisations unissent leur force, le système développe 218 ch. L’ensemble est piloté par une boite DSG automatique à 6 vitesses. L’ensemble est alimenté par une batterie de 13 kWh, ce qui autoriserait une autonomie purement électrique de 50 km. Dans le cas du Californie, la batterie devrait aussi servir à alimenter les appareils électriques comme la kitchenette et le système de chauffage. Du coup, VW pourrait lui réserver une batterie de plus grande capacité (comme celle qui sera associée au 1.5 eTSI sur la nouvelle Passat, mais aussi les Skoda Superb et Kodiaq) ? A découvrir plus tard…

Comme le montre les photos, ce prochain California hybride conservera son toit escamotable qui libère de l’espace pour une chambre de deux personnes. Idem pour la kitchenette, mais sans doute dans une nouvelle mouture, car il se murmure aussi que le T7 California posséderait deux portes coulissantes, une autre première pour le modèle. A suivre!

Lire aussi | D’Ieteren crée les Volkswagen California Centers

1988

L’histoire du California a commencé en 1988 avec un modèle spécial de camping-car basé sur la génération T3 du Transporter. Au cours de l’été 1988, ce premier California est présenté à Essen. Il était disponible sur commande dans les deux couleurs « Pastel White » et « Masala Red ». Pas moins de 5000 unités sont vendues dès la première année. Dans les années qui ont suivi, le California est passé d’un modèle spécial à sa propre série de modèles, devenant de plus en plus populaire.

Le passage de la génération T3 à T4 en août 1990 sera une révolution. Après quatre décennies de Volkswagen Transporter à roues arrière motrices et moteur quatre cylindres à plat (à l’arrière également), les concepteurs ont déplacé le moteur vers l’avant et l’engin devenait une traction. Cela a tout changé: le design, le châssis, les moteurs et l’espace disponible, beaucoup plus vaste, surtout à l’arrière. Et le California T4 utilisait parfaitement cet espace supplémentaire. Le California ne cessera de se vendre de mieux en mieux, de génération en génération. Ce California hybride devrait remplacer l’actuel T.6.1.