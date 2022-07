D’Ieteren crée les Volkswagen California Centers

Précurseur de la « Van Life », le mythique Combi VW T1 « Camping Box » a fêté l’an dernier ses 70 ans. Alors que le secteur des campers est en plein développement, cinq Volkswagen California Centers en Belgique proposent de vous faire découvrir ses successeurs.

Symbole même du véhicule utilitaire adapté pour pouvoir y loger avec un certain confort, le premier Volkswagen Camper est développé en 1951 par la firme allemande Westfalia et est aussitôt surnommé « Camping Box ». Plus de sept décennies plus tard, le Volkswagen Transporter en version California a su évoluer avec son temps, mais est globalement resté fidèle à l’esprit de son illustre ancêtre. A l’opposé du luxe de certains hôtels, le Volkswagen California invite à profiter d’une autonomie et d’une liberté retrouvées… à condition toutefois d’avoir le portefeuille bien garni. Car si l’engin est performant, pratique et ingénieux, il n’est (hélas…) pas donné.

Aussi, face au choix de modèle, il est primordial de ne pas se tromper. C’est pour cette raison que D’Ieteren a créé les California Centers. « Avec les California Centers, nous avons voulu mettre en place une service spécialisé dans les campers Volkswagen », explique Luc Van Hoeydonck, Conversion & Training Manager VW commercial vehicles chez D’Ieteren. « Nous avons donc cinq centres en Belgique, au sein de concessions déjà existantes, où les clients potentiels pourront trouver des informations fournies par des spécialistes de ce type de véhicule. Clairement, ce sont souvent eux-mêmes des passionnés qui sont heureux de pouvoir partager leur expérience. Plus que des conseillers, ils deviennent parfois de véritables guides pour ceux qui découvrent cette forme de vie. ». Se rendre dans un California Center permet donc de découvrir la gamme des campers Volkswagen, mais ce n’est pas tout. « Nous pouvons présenter dans ces centres de très nombreux accessoires, qui doivent répondre aux besoins spécifiques de chaque client », reprend Luc Van Hoeydonck. « Une batterie de cuisine adaptée, des housses de protection sur mesure, des porte-vélos, etc. Bien conseillé, l’acheteur découvrira comment profiter de son camper à 100%. » Et pour ceux qui hésiteraient encore, les California Centers proposent même des véhicules en location!