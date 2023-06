Porsche dévoile la Mission X, son nouveau délire 100% électrique

En plein bouillon médiatique du centenaire des 24 heures du Mans (une édition durant laquelle la marque n’a absolument pas brillé) et pour fêter ses 75 ans, Porsche présente la Mission X, un prototype qui annonce sa future nouvelle supercar électrique.

Dans l’esprit, cette Mission X s’inscrit dans la lignée des Porsche les plus exclusives, innovantes et performantes, en somme des 959, Carrera GT et 918 Spyder. Les premières images créent la surprise: rien ou presque ne fait référence à la 911 ou à un autre des modèles actuels de la marque. Ce bolide est également présenté 75 ans après la sortie de chaîne de la toute première voiture. En l’état, la Mission X est un prototype, mais les officiels de la marque ne cachent pas leurs intentions d’en dériver un modèle de (petite) série. Naturellement, la marque de Zuffenhausen ambitionne de placer son missile à ions au sommet de la hiérarchie automobile. Elle prévoit pour cela de briser quelques records, à commencer par le sacro-saint tour le plus rapide de la Nordschleife (Nürburgring) et ainsi pulvériser les meilleures performances des bolides thermiques, hybrides et électriques. La puissance devrait nettement dépasser les 1000 ch.

Portes « 917 » spectaculaires

Mesurant environ 4,5 mètres de long et 2 mètres de large, la Mission X est une hypercar relativement compacte. Avec un empattement de 2,73 mètres, elle affiche les dimensions de la Carrera GT et de la 918 Spyder. Pour des raisons aérodynamiques, le concept car est équipé de pneus de taille mixte, avec des roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière. Les portes de style Le Mans sont fixées au montant A et au toit ; elles s’ouvrent vers l’avant et vers le haut, dans une cinématique spectaculaire. Ce type de porte était autrefois utilisé sur la légendaire Porsche 917 de course.

Désirable

Sans en dire plus pour l’instant, Porsche affirme qu’une « éventuelle » Mission X de série devra avoir un rapport poids/puissance d’environ un cheval par kilogramme ; elle promet aussi d’atteindre des valeurs aérodynamiques bien supérieures à celles de l’actuelle 911 GT3 RS, mais aussi des capacités de recharge deux fois plus rapide que l’actuelle Taycan Turbo S.

La batterie est installée au centre, derrière les sièges du véhicule. Cette disposition « e-core » centralise la masse dans la voiture. Comme pour une voiture à moteur central classique, au profit direct de l’agilité. Porsche veut surtout en faire un bolide désirable que les (riches) amateurs de voitures d’exception achèteront par pur réflexe passionnel. La Mission X de série sera donc aussi très luxueuse et personnalisable. Quant au prix il sera, on s’en doute, à la hauteur des ambitions : très, très élevé.