Nouvelle Skoda Superb : plus spacieuse et mieux équipée

Skoda s’apprête à dévoiler la quatrième génération de sa Superb en novembre 2023, 90 ans après le lancement du premier modèle historique. Elle se déclinera en deux versions de carrosserie qui offriront toutes deux plus d’espace intérieur et de garde au toit. La marque vient juste de dévoiler les prototypes, encore camouflés.

La quatrième génération s’annonce plus élégante (premium) et dynamique que la précédente. Les principales mises à jour cosmétiques concernent les phares et des feux arrière plus fins, qui intègrent de nouveaux éléments cristallins créant un aspect tridimensionnel. Pour une tenue de route plus efficace encore, la Superb peut recevoir le contrôle dynamique de châssis (DCC Pro).

Côté pratique la nouvelle Škoda Superb est plus longue (4,91 m pour la berline, 4,90 m pour le break) et plus haute que sa devancière, tant dans la berline que dans le break (Combi), tandis que l’empattement est resté inchangé. La garde au toit a considérablement augmenté pour tous les passagers et le coffre offre un volume généreux de 645 litres dans la berline et de 690 litres dans la version break (Combi).

Autonomie électrique: 100 km!

La gamme de moteurs comprend trois moteurs à essence et deux diesels, plus une évolution du moteur hybride rechargeable. Ce dernier est réservé à la version break Combi, avec un 1.5 TSI et moteur électrique produisant ensemble 204 ch. Mais par rapport à sa devancière, la batterie a augmenté de 12,7 kWh pour atteindre 25,7 kWh, ce qui porte l’autonomie purement électrique du véhicule à plus de 100 kilomètres. En outre, Škoda a augmenté la capacité de charge maximale via les bornes murales et les points de recharge en courant alternatif, de 3,6 à 11 kW, ce qui permet de recharger la batterie plus rapidement. La version hybride rechargeable permet également la recharge en courant continu avec un taux de charge maximal de 50 kW. Le réservoir de carburant de la Superb iV contient 45 litres.

Le moteur d’entrée de gamme est un 1,5 TSI doté de la technologie d’hybridation légère et d’une puissance de 150 ch. Skoda conserve aussi deux variantes 2.0 TSI (204 et 265 ch) sans oublier le Diesel de 150 et 193 ch selon version. Tous les moteurs essence et diesel sont associés à une boîte DSG à 7 rapports, il n’y a donc plus de Superb à boîte manuelle.

Enfin, côté sécurité, La Superb IV est équipée de nombreux systèmes d’aide à la conduite inédits ou améliorés. Le Turn Assist et le Crossroad Assist font leur apparition. En plus du dispositif Predictive Pedestrian Protection bien connu, le Front Assist de série détecte désormais également les cyclistes. Jusqu’à dix airbags, dont un airbag central, assurent un haut niveau de sécurité passive. A découvrir dans les détails en novembre, lors de la première mondiale officielle.