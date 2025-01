Les ventes de Volvo explosent en Belgique. Comment expliquer ce succès?

Volvo ambitionne de devenir un constructeur automobile entièrement électrique et d’atteindre le cap du zéro émission de carbone d’ici 2040. Des objectifs qui, visiblement, semblent plaire aux Belges qui ont plébiscité la marque en 2024.

En 2024, Volvo Cars a enregistré, en Belgique, près de 24.221 immatriculations, soit une croissance de 13,6% par rapport à l’année 2023. Ce record de ventes propulse Volvo à la sixième place des marques les plus vendues en Belgique, contre la huitième en 2023. Pour René Aerts, chargé de communication chez Volvo Car Benelux, la raison de ce succès se trouve dans leur large gamme de modèles électriques abordables. Pierre Vangeel, directeur opérationnel d’EV Belgium, une fédération dédiée à la transition vers la mobilité zéro émission en Belgique, souligne que le modèle EX30 de Volvo est abordable et 100% électrique, ce qui explique son attractivité.

De plus, dès ce mois d’avril 2025, la société va produire son SUV EX30 dans l’usine de Gand. «C’est un modèle qui cartonne en Europe mais il n’est produit qu’en Chine pour l’instant. Sa construction dans l’usine de Gand représente de gros avantages, rien qu’au niveau des taxes», explique René Aerts. En effet, la majorité des ventes de Volvo se trouvent sur le continent européen. Si on a observé une augmentation de 13,6% en Belgique, Volvo a également explosé les compteurs en Europe. La marque suédoise y a vendu 25% de voitures en plus, contre une augmentation des ventes de 8% à l’échelle mondiale.

Et Volvo ne veut pas s’arrêter là. L’un des objectifs de l’entreprise est en effet la croissance de ses ventes mondiales en modèles électriques et hybrides. D’ici 2030, l’entreprise suédoise souhaite que ces modèles représentent près de 90% à 100% de ses ventes. D’ailleurs, en Belgique, cet objectif est déjà presque atteint avec 82% de ventes de voitures électrifiées.

Voiture de sociétés

Selon Statbel, les voitures électriques ont augmenté de 83,2% de 2023 à 2024, en Belgique. A noter que 82% de ces véhicules sont inscrits au nom d’une société. Pour les voitures hybrides, on observe une hausse des ventes de 32,1% par rapport à 2023. Pourtant, les voitures hybrides séduisent plus les particuliers. Sur ce parc, 55,6% sont inscrites au nom d’une société et 44,1% sont immatriculées chez des particuliers.

«Avec la législation de 2026, on vend pas mal aux sociétés. On a les bons modèles au bon moment», explique René Aerts. Et on peut le comprendre puisqu’à partir de 2026, seuls les véhicules de société électriques neufs seront déductibles fiscalement.

En effet, Christophe Dubon, chargé de communication à la FEBIAC, la fédération automobile et cycle en Belgique et au Luxembourg, précise que les bons résultats de la marque sont à mettre en relation avec sa popularité sur le marché des voitures de société. «Ce marché regroupe à lui seul 62% des immatriculations totales réalisées en Belgique. La marque Volvo s’y classe en 5e position avec 20.339 immatriculations, sur un total de 24.221 immatriculations tous types de propriétaires confondus» explique-t-il. Ainsi, le SUV Volvo EX30 entièrement électrique, se trouve à la neuvième place des voitures les plus vendues en Belgique et à la 5e pour les ventes de voitures de société dans notre pays. Il en est de même pour l’hybride XC40 qui se situe respectivement à la 8e et la 4e place. Volvo figure au 17e rang des immatriculations par marque auprès des clients particuliers, avec 3.882 unités immatriculées. «A titre de comparaison, Dacia mène le classement avec plus de 21.000 immatriculations en 2024», souligne Christophe Dubon.