Voiture, vélo ou transports en commun: deux options sont largement privilégiées par les travailleurs belges

La part des travailleurs belges qui se rendent au travail à vélo augmente considérablement. La voiture reste cependant en tête des choix, alors que les transports publics pointent à peine à 8%.

Le vélo gagne en importance dans les déplacements domicile-travail des travailleurs belges. Il joue désormais un rôle dans 41,2% de ce type de déplacement, contre 30,5% il y a cinq ans. La voiture, quant à elle, se taille toujours la part du lion et contribue à 78% des trajets domicile-travail. La part des transports publics est de son côté de 8%. C’est ce que révèle le baromètre de la mobilité du prestataire de services RH Acerta, basé sur les données de plus de 362.000 travailleurs.

En cinq ans, la part du vélo a augmenté d’un peu moins de 35%. Entre 2023 et 2024, la part du vélo dans les déplacements domicile-travail a encore augmenté de 5,4%. Environ 15% des travailleurs belges effectuent la totalité de ces trajets à vélo. Chez les Flamands, cette proportion (17,3%) est beaucoup plus élevée que chez les Wallons (2,2%).

Le vélo n’est pas nécessairement un choix exclusif, note Acerta. Par exemple, près d’un quart des employés (24,3%) combinent le vélo et la voiture. La voiture reste le moyen de transport le plus populaire. Une bonne moitié des salariés (52,3%) utilise toujours la voiture pour les trajets domicile-travail. Les transports publics sont moins populaires que les moyens de transport privés tels que la voiture et la bicyclette. Ainsi, 5,5% des navetteurs utilisent uniquement les transports publics et 2,9% combinent les transports publics avec le vélo et/ou la voiture. Au total, les transports publics jouent un rôle dans environ 8% des déplacements domicile-travail.