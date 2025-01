Pour l’organisation de consommateurs, afficher cette information pourrait constituer un argument de vente en plus de signifier davantage de transparence.

Les prix des voitures électriques neuves ou d’occasion sont encore trop élevés pour convaincre les consommateurs d’acheter de tels véhicules, constate Testachats en marge du Salon de l’Auto, qui ouvre ses portes samedi au public. L’un des autres freins majeurs réside dans le fait que la capacité de la batterie des voitures d’occasion n’est pas divulguée. L’organisation de consommateurs demande dès lors à ce que cette information soit obligatoirement reprise dans le Car-Pass, qui enregistre les relevés du compteur kilométrique d’une voiture. Même les véhicules d’occasion, en leasing il y a 4 ou 5 ans et qui arrivent maintenant sur le marché, sont encore assez chers, constate Testachats.

« A ce prix-là, les consommateurs sont à tout le moins en droit d’exiger une batterie qui a encore assez de capacité pour atteindre l’autonomie suggérée », estime l’organisation. Lors de l’achat d’une voiture électrique d’occasion, ils ne reçoivent pourtant aucune information sur la capacité restante de la batterie. « Or cette information est déterminante pour l’autonomie et donc essentielle pour faire un choix éclairé », souligne-t-elle. « Sur les smartphones d’occasion, il est parfaitement possible de vérifier l’état de la batterie. Pourquoi n’est-ce pas le cas pour la batterie des voitures électriques d’occasion ? », s’interroge Julie Frère, porte-parole de Testachats. « Cette information est connue et les diverses études menées à ce sujet montrent qu’il y a peu de problèmes liés à la capacité restante de la batterie. Cela peut donc être un argument de vente en faveur des voitures électriques. C’est la raison pour laquelle nous demandons de systématiquement divulguer les informations sur la capacité des batteries lors de la vente de voitures électriques d’occasion, par exemple dans le cadre du Car Pass. »