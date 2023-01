La Jeep Avenger désignée « Voiture de l’année » 2023

La Jeep Avenger a été désignée vendredi « Car of the year » (Voiture de l’année) 2023 à l’occasion du Salon de l’auto de Bruxelles. C’est la première fois que cette distinction est remise lors de l’événement bruxellois, qui s’est ouvert à la presse avant son inauguration officielle samedi.

L’élection de la « Car of the year » couronne depuis 1964 la meilleure voiture en vente sur le sol européen selon certains critères comme le confort, la sécurité, l’économie, la performance environnementale, le comportement sur la route, la fonctionnalité, le plaisir de la conduite, l’innovation technique et le rapport qualité-prix.

Le jury était composé de 61 journalistes professionnels internationaux qui ont sélectionné le SUV américain. Celui-ci était en compétition avec sept autres véhicules, à savoir la Nissan Ariya, la Kia Niro, la nouvelle Peugeot 408 plug-in hybride, la Renault Austral, la Subaru Solterra, la Toyota bZ4X et le VW ID. Buzz.

La Jeep Avenger ainsi que les autres voitures finalistes du concours seront exposées dans le Hall 9 pendant toute la durée du Salon de l’auto, qui sera ouvert au grand public du 14 au 22 janvier.