Zoom sur la nouvelle Topolino, version Fiat de la Citroën AMI

Version Fiat du quadricycle électrique Citroën AMI, la Topolino se veut bien davantage qu’un rebadgeage. L’engin a été « italianisé » avec goût et le résultat est esthétiquement très réussi.

La dénomination Topolino (« Mickey-Mouse » en italien) est très ancienne chez Fiat puisqu’il s’agit du surnom donné en Italie à la Fiat 500 première du nom, création du brillant ingénieur Dante Giacosa. Cette petite 2 portes a véritablement été la voiture qui a mis l’Italie sur 4 roues, avant et après la deuxième guerre mondiale. C’était une 2 places animée par un petit 4 cylindres en ligne de 567 cc, placé à l’avant et qui entraînait classiquement les roues arrière. La vitesse de l’engin atteignait 85 km/h. Il rencontrera un beau succès commercial non seulement sous la marque Fiat, mais aussi en France dans sa version Simca 5 et en Allemagne sous le blason Fiat-NSU, avant d’être remplacé en 1957 par la « Nuova 500 » à 4 places et moteur arrière, une autre célèbre création de Dante Giacosa.

Electrique, la nouvelle Topolino n’a bien sûr rien à voir avec ses glorieuses ancêtres. Sur la technique, Fiat se tait dans toutes les langues: tout porte donc à croire que cette Topolino, limitée à 45 km/h, est en tous points identique à l’AMI de Citroën. Le style, par contre, est des plus craquants avec une face avant évoquant la Nuova 500, le fameux « pot de yaourt » des années 50 et 60, des portes remplacée par des cordons (comme sur les premières Citroën Méhari) et un habitacle joliment décoré, du moins si l’on en juge sur base de la seule photo publiée à ce jour. Quant au prix, il n’est pas encore connu, mais il y a gros à parier que l' »italian touch » se paiera au prix fort…