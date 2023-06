BYD Dolphin en Belgique : elle fait flipper les marques européennes

Le constructeur chinois BYD lance en Belgique (et en Europe) sa compacte 100% électrique, la Dolphin, avec l’intention de séduire les flottes d’entreprise, mais aussi le particulier.

Derrière ce nom sympathique – Dolphin – BYD fait référence au mammifère marin pour son intelligence ainsi que son tempérament joueur et amical. Si on ne peut parler d’un premier prix de design, reconnaissons que la berline compacte est bien proportionnée et plutôt agréable. La Dolphin est dotée d’une batterie-lame BYD au lithium-phosphate de fer d’une capacité de 60,4 kWh. Plus tard (début 2024), la marque doublera l’offre d’une version d’entrée de gamme à batterie de de 44,9 kWh.

427 km

La Dolphin s’est déjà écoulée à plus de 300.000 exemplaires sur son marché domestique, la Chine. Pour son arrivée en Europe, elle profite d’une remise à niveau destinée à rendre son châssis plus efficace et son habitacle plus accueillant, car le client européen est réputé difficile et exigeant. Mesurant 4,29 m, la Dolphin est une traction dont le moteur développe 95 ou 176 ch selon la version. Son autonomie WLTP atteindrait 427 km (dans le cas de la grosse batterie, 340 km avec la petite) et elle dispose d’un chargeur interne de 11 kW triphasé en courant alternatif et de 88 kW en courant continu, ce qui promet des temps de charge raisonnables. Grâce à un généreux empattement de 2,70 m, le rapport encombrement/habitabilité est excellent. Elle possède un coffre de 345 litres, extensible à 1.310 litres en rabattant la banquette.

29.990 euros… en Europe

L’importateur belge de BYD a livré un tarif à la mi-juin. La version d’entrée de gamme s’affiche à 29.990 euros avec le moteur 95 ch et la petite batterie de 44,9 kWh. A ce tarif, on jouit déjà de la pompe à chaleur pour l’aspect climatisation. La version la plus chère coûte 37.740 euros dans le cas d’une BYD 176 ch, batterie de 60,4 kWh et un équipement très riche. Bref, intéressant, mais un peu dommage : en Chine, une BYD Dolphin premier prix ne dépasse pas… les 15.000 euros.