Ainsi, il y a parmi les personnes complètement vaccinées qui ont contracté le covid un nombre étonnamment élevé de patients qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson. Le vaccin Moderna est le moins représenté parmi les personnes ayant contracté une infection de percée, écrit le quotidien De Standaard.Sur les 6,3 millions de Belges totalement immunisés, -qui ont donc reçu leur deuxième dose depuis 14 jours ou plus (ou qui ont reçu un vaccin unidose)-, Sciensano n'a constaté que 12.332 infections, ce qui équivaut à 0,2% du total. Les chiffres s'arrêtent au 1er août. Sans surprise, une majorité de ces personnes infectées (71,2%) se sont vu injecter le vaccin de Pfizer-Biontech, celui-ci étant de loin le vaccin le plus administré en Belgique. Cependant, si l'on tient compte du nombre total de personnes vaccinées, il y a presque deux fois moins d'infections de percée parmi les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer ou AstraZeneca que parmi celles qui ont eu le Johnson & Johnson (11,7% du nombre total de personnes infectées).C'est le vaccin à ARN messager Moderna qui semble le plus efficace : il y a un tiers de moins d'infections de percée parmi les personnes vaccinées au Moderna que pour Pfizer et AstraZeneca et près de trois quarts de moins pour Johnson & Johnson. Profils très différents Les personnes vaccinées au Johnson & Johnson (qui ne nécessite qu'une seule dose du sérum) présentent un profil très différent : prévu pour les plus de 41 ans, ce vaccin a également été administré aux jeunes désireux de se faire vacciner plus rapidement, mais aussi aux sans-abri, aux travailleurs du sexe, aux marins, et aux groupes difficilement accessibles à qui il était plus simple d'administrer un vaccin en une seule dose. Toujours selon De Standaard, les chiffres belges correspondent aux données américaines. Une étude réalisée à Washington DC révèle qu'il y a un tiers de moins d'infections de percée parmi les personnes vaccinées au Moderna que parmi celles qui ont reçu le Pfizer. Le Johnson & Johnson, y affiche également les moins bons résultats.Selon Sciensano, seules 0,2% des personnes totalement vaccinées ont été infectées par le coronavirus. En outre, les personnes totalement immunisées ne représentent que 2,1% des hospitalisations liées au Covid-19 depuis le 1er janvier, même si pour la première semaine d'août elles représentent 30% des admissions à l'hôpital.Prudence Sciensano, qui travaille à une analyse plus approfondie, souligne que les chiffres de vaccination doivent être interprétés avec prudence tant qu'ils n'ont pas été recoupés avec les profils (notamment l'âge) des patients vaccinés.