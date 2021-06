Le vaccin contre le Covid n'est pas obligatoire, mais on peut se le faire injecter sur base volontaire. Comment prendre cette décision ? Test-Achats aide à y voir plus clair sur les bénéfices et les inconvénients à travers un test.

Vous hésitez à vous faire vacciner contre le Covid ? Test-Achats vous aide à y voir plus claire grâce à un outil qui fournit des données à tout un chacun sur les avantages et risques de la vaccination. Vous pouvez ainsi sélectionner votre tranche d'âge, la dynamique actuelle de l'épidémie (modérée ou élévée) et le vaccin sur lequel vous souhaitez vous renseigner. Petite précision: le test ne prend pas en compte les facteurs de risques propres à chacun, comme les comorbidités, qui influencent le risque d'hospitalisation et de décès.

Retrouvez l'outil de Test-Achats via ce lien

Selon le profil choisi, l'outil compare les avantages et risques entre non vaccination et vaccination. Des chiffres indicateurs sur 100.000 personnes ayant un profil similaire. On peut ainsi comparer le risque de décès, d'hospitalisation, d'avoir un Covid long et de souffrir d'effets secondaires. L'outil donne également des indications sur les effets légers à modérés.

