FAUX. La chute du niveau d'anticorps ne signifie pas une baisse de l'immunité.

Plusieurs études réalisées en 2020 ont rapporté une diminution rapide du niveau d'anticorps au cours des premiers mois suivant l'infection. Une constatation qui a fait craindre à une faible durée de vie de ceux-ci et, par conséquent, à une immunité de courte durée. Cependant, selon une nouvelle étude de l'université de Washington publiée dans Nature, la chute du niveau d'anticorps ne signifie pas une baisse de l'immunité."Il est normal que les niveaux d'anticorps baissent après une infection, mais ils ne descendent pas à zéro ; ils plafonnent", explique Ali Ellebedy, professeur d'immunologie à l'origine de l'étude. En cas d'infection virale, les cellules productrices d'anticorps, les lymphocytes B, se multiplient rapidement et circulent dans le sang, ce qui entraîne des niveaux d'anticorps très élevés. Après l'infection, la plupart de ces cellules meurent et les taux d'anticorps présents dans le sang chutent. Néanmoins, les chercheurs ont constaté qu'une petite partie de ces cellules, que l'on appelle plasmocytes, migrent vers la moelle osseuse, et continuent à secréter indéfiniment de faibles quantités d'anticorps dans la circulation sanguine afin de combattre une réapparition du virus.