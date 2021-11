En Belgique, 16 communes dépassent un taux d'incidence de 3000. Cela signifie que plus de 3% de leur population a été infectée au cours des 14 derniers jours.

"8,6 millions de Belges se sont fait vacciner, ce qui fait qu'il n'y a pas de confinement aujourd'hui. Nous avons fait le choix de la prévention et de la protection, le choix de ne pas fermer. L'année dernière à la même époque, on n'avait pas d'autre choix que de fermer." Ces mots d'Alexander De Croo datent de jeudi dernier. Devant la Chambre, il défendait les mesures prises par le Comité de concertation. Alors que certains de nos voisins referment, le taux d'incidence, c'est à dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants, explose dans plusieurs communes belges.

Seize communes enregistrent en effet plus de 3.000 cas de Covid pour 10.000 habitants. En tête: Arendonk, Hooglede et Ardooie. Toutes sont flamandes, à l'exception de Havelange. Cela signifie que, dans ces communes, plus de 3% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Ce chiffre témoigne d'une forte circulation du virus. C'est dans la province de Flandre occidentale, qui est la mieux vaccinée (83%), que l'incidence est la plus élevée. A l'opposé, l'incidence la moins élevée se situe à Bruxelles, région la moins vaccinée. Aucune commune ne connait une incidence de 0.

Hausse dans toutes les provinces

Entre le 6 et le 19 novembre,l'incidence du virusétait de 1548 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Les 65 ans et plus sont les moins touchées par cette hausse des contaminations. En une semaine, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a augmenté dans toutes les provinces. Les plus fortes hausses sont à constater en Flandre occidentale (+75%), dans le Limbourg (+72%) et dans la province d'Anvers (+63%). En Wallonie, la province qui connait la plus forte flambée des contaminations est la province du Hainaut (+52%). La Région bruxelloise connait, elle aussi, une progression des contaminations sur la semaine écoulée (+26%).

