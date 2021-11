La couverture vaccinale complète des adultes bruxellois a franchi la barrière symbolique des 70%. Dans son entièreté, la population bruxelloise est vaccinée à 59%.

Septante pour cent de la population bruxelloise de plus de 18 ans est complètement vaccinée contre le coronavirus, a annoncé ce vendredi la Commission communautaire commune bruxelloise (Cocom). "Le maintien de certaines mesures sanitaires a permis de contenir l'augmentation des contaminations, qui sont plus marquées dans les zones où les mesures ont été assouplies", affirme la Cocom.

La couverture vaccinale complète des adultes bruxellois a donc franchi la barrière symbolique des 70%. "On peut s'en réjouir, mais nous devons rester vigilants si nous voulons éviter la saturation des hôpitaux", a réagi la commission dans un communiqué de presse.

Multiplier les efforts

La Cocom a donc indiqué vouloir "multiplier les efforts" pour faire progresser le taux de vaccination de la Région. En moyenne, 8.500 tests sont réalisés quotidiennement dans les huit centres de dépistage de la Région Bruxelles-Capitale. Il est également possible de se faire tester dans 200 pharmacies bruxelloises.

A Bruxelles, les indicateurs de l'épidémie continuent d'augmenter. Le taux d'incidence (le nombre d'infections par 100.000 habitants sur 14 jours) est désormais de 876, contre 787 la semaine dernière. Les admissions dans les hôpitaux sont également en croissance et étaient au nombre de 392 jeudi. On déplore également le décès de 28 personnes cette semaine en Région bruxelloise.

