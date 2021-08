Le bitcoin est repassé lundi au-dessus de la barre de 50.000 dollars l'unité pour la première fois en trois mois, les investisseurs se tournant à nouveau vers la cryptomonnaie dont la valeur avait baissé.

L'unité a grimpé d'environ 2% pour atteindre 50.249,15 USD, soit son plus haut niveau depuis mi-mai. Sa valeur avait commencé à baisser en raison d'une série de facteurs, notamment le durcissement des législations chinoises contre les mines de bitcoins dans le pays qui alimentent près de 80% du commerce mondial de cryptomonnaies et fonctionnent en partie grâce à des centrales à charbon, et la décision du patron de Tesla, Elon Musk, de ne plus l'accepter comme moyen de paiement en raison de son impact sur l'environnement.

Depuis, le patron du fabriquant américain de véhicules électriques Tesla, a indiqué qu'il accepterait de nouveau les paiements en bitcoin quand la devise virtuelle sera moins polluante. Depuis, plusieurs autres investisseurs de premier plan, dont le fondateur de Twitter Jack Dorsey, ont également manifesté leur intérêt.

Le bitcoin a bondi de plus de 70% après être passé sous la barre des 29.000 dollars en juin. Les experts estiment qu'il pourrait même commencer à tendre vers les 100.000 dollars. "La nouvelle fourchette de négociation pourrait se situer entre 40.000 et 50.000 dollars", a estimé lundi Rick Bensignor, de Bensignor d'Investment Strategies.

Cependant, l'unité est encore pour l'instant très loin de son niveau record atteint en avril, soit légèrement au-dessous de 65.000 dollars.

