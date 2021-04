L'Agence européenne des médicaments a rendu son avis sur le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19. L'EMA a annoncé que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare", tout en estimant que les bénéfices l'emportent sur les risques.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu son avis sur le sérum développé par J&J après l'apparition rare de graves caillots sanguins. L'Agence devait rendre la conclusion de son évaluation du possible lien entre le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus et des cas graves de thrombose apparus aux États-Unis, dont un qui a mené au décès du patient.

Cette décision était d'autant plus attendue que plusieurs pays européens comptent sur ce vaccin pour accélérer leur campagne d'immunisation.

Le régulateur européen a déclaré dans un communiqué avoir établi un "lien possible" entre le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson et les cas de caillots sanguins. Comme elle l'avait fait avec le vaccin AstraZeneca, l'EMA estime que ces cas rares et inhabituels de caillots sanguins assortis d'une présence faible de plaquettes dans le sang, devraient être listés en tant qu'"effets secondaires très rares".

Le comité de surveillance des risques en pharmacovigilance (PRAC) de l'agence recommande aussi de placer un avertissement dans la notice du vaccin Janssen, relatif à ces incidents thrombo-emboliques inhabituels.

Lire aussi : La vaccination à Bruxelles en six questions

Malgré le possible lien entre la vaccination et la poignée de cas problématiques rapportés aux États-Unis (8 cas examinés par l'EMA), l'agence européenne indique que les bénéfices de ce vaccin continuent de surpasser les risques de son utilisation.

Lire aussi : Pourquoi la plupart des Belges vaccinés sont des femmes?

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu son avis sur le sérum développé par J&J après l'apparition rare de graves caillots sanguins. L'Agence devait rendre la conclusion de son évaluation du possible lien entre le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus et des cas graves de thrombose apparus aux États-Unis, dont un qui a mené au décès du patient.Cette décision était d'autant plus attendue que plusieurs pays européens comptent sur ce vaccin pour accélérer leur campagne d'immunisation.Le régulateur européen a déclaré dans un communiqué avoir établi un "lien possible" entre le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson et les cas de caillots sanguins. Comme elle l'avait fait avec le vaccin AstraZeneca, l'EMA estime que ces cas rares et inhabituels de caillots sanguins assortis d'une présence faible de plaquettes dans le sang, devraient être listés en tant qu'"effets secondaires très rares". Le comité de surveillance des risques en pharmacovigilance (PRAC) de l'agence recommande aussi de placer un avertissement dans la notice du vaccin Janssen, relatif à ces incidents thrombo-emboliques inhabituels. Malgré le possible lien entre la vaccination et la poignée de cas problématiques rapportés aux États-Unis (8 cas examinés par l'EMA), l'agence européenne indique que les bénéfices de ce vaccin continuent de surpasser les risques de son utilisation.