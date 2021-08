Le gouvernement français a décidé mercredi un tour de vis sanitaire pour lutter contre la hausse des cas de Covid, notamment le pass sanitaire obligatoire dans les grands centres commerciaux dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 ainsi qu'un confinement renforcé en Guadeloupe.

Dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100.000 - une trentaine, en majorité dans la moitié sud du pays - les préfets devront rendre obligatoire le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Dans ces départements, les préfets devront aussi rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public. Jusqu'ici gratuits, les tests de dépistage sans prescription médicale deviendront payants "à partir de la mi-octobre". Et les contrôles aux frontières seront renforcés: "100% des voyageurs venant de pays à risque seront contrôlés par test antigénique", a précisé Gabriel Attal.

Ces décisions ont été prises mercredi lors d'un Conseil de défense en visioconférence, convoqué pour tenter de "freiner des quatre fers" l'épidémie de Covid-19, qui provoque actuellement une hausse du nombre de malades dans les hôpitaux et en réanimation.

Face à l'explosion des cas en Guadeloupe, un confinement strict y sera appliqué dès ce mercredi soir, comme en Martinique depuis la veille. Emmanuel Macron avait annoncé en ouvrant le Conseil de défense vouloir que se vaccinent tous les Français qui peuvent l'être.

