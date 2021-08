Dans toutes les régions de France excepté la Creuse, le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de nouvelles contaminations continuent de progresser.

Depuis ce lundi, le pass sanitaire est obligatoire dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux et les trains longues distances. Les autorités font valoir que le nombre des hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter et que les décès quotidiens liés au Covid-19 dans les hôpitaux repartent à la hausse. "Le pass et la progression de la vaccination devraient nous éviter d'autres couvre-feux et confinements", a expliqué le ministre de la Santé français Olivier Véran dans le Parisien dimanche.

Le Vif fait le point sur l'incidence du virus, département par département. Actuellement, le seuil d'alerte est dépassé dans tous les départements de France, exception faite de la Creuse.

Cette carte représente l'incidence sur 7 jours: c'est à dire le nombre de personnes positives sur 100.000 habitants. Le taux d'incidence est l'un des critères majeurs de suivi de l'épidémie, et est largement pris en compte par les autorités belges notamment pour déterminer les zone vert-orange-rouge pour les retours de vacances. Cette carte a été réalisée avec les données disponibles sur le site de data de Santé publique France. Dernière actualisation: 30 juillet.

Actuellement le SPF Affaires Etrangères a classé certaines régions de France métropolitaine en orange. En orange, ni test ni quarantaine n'est obligatoire au retour.

Il s'agit du Nord-Pas de Calais, de la Picardie, de la Bretagne, du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne et de la Franche-Comté.

Certaines régions de France métropolitaine sont également actuellement classées en rouge. Rouge qui nécessite un test obligatoire pour les voyageurs non-vaccinés le premier ou le deuxième jour après leur retour en Belgique. Si vous êtes négatifs, vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

Il s'agit de la Corse, l'Ile-de-France, l'Aquitaine, le Limousin, Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Normandie, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le Pays de la Loire.

