Le Vif a rassemblé les conditions d'entrée et les mesures en vigueur dans 25 destinations de vacances: de la Finande à la Turquie en passant par la France, l'Italie ou l'Espagne.

En attendant le certificat Covid européen, chaque pays impose ses règles pour accueillir les voyageurs. Résultat: cela demeure compliqué. Y aura-t-il des quarantaines au retour en Belgique, sur le lieu de séjour? Peut-on annuler? Se faire rembourser? A l'étranger, la plupart des pays demandent la preuve d'un test PCR négatif pour entrer sur le territoire. Et là aussi, chacun impose ses règles. L'Espagne exige un formulaire et un test PCR négatif ou antigénique datant de 48 heures avant l'arrivée en Espagne, dès l'âge de12 ans. Pour se rendre au Portugal, dès l'âge de 2 ans, les touristes doivent présenter un test PCR ou un test antigénique négatif. La Grèce exige une vaccination complète (réalisée depuis au moins 14 jours) ou un test PCR réalisé dans les 72 heures, à partir de l'âge de 5 ans. Certains pays demandent que ces tests soient rédigés en anglais ou dans leur langue nationale. Sans oublier que des mesures sanitaires spécifiques peuvent s'appliquer par région.Depuis le dernier comité de concertation, deux tests PCR seront offerts aux adultes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner et aux enfants de 6 à 17 ans compris à partir du premier juillet. Selon une information du Soir, le citoyen sera invité à se rendre et à s'identifier sur le site masanté.be, tous ceux qui sont éligibles à un test gratuit verront s'afficher un bouton pour effectuer leur demande.Voici comment aller et revenir de l'étranger.Le Vif a rassemblé toutes les règles en vigueur dans 25 de vos destinations de voyages préférées.Si vous avez séjourné à l'étranger pendant plus de 48 heures ou que vous revenez en avion ou en bateau ou encore que vous rentrez en Belgique en train ou en bus depuis un pays hors de l'UE ou de la zone Schengen, vous devez remplir le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) au plus tôt 48 heures avant votre arrivée en BelgiqueEn fonction de vos réponses et du pays duquel vous revenez, le formulaire calculera si vous êtes un contact à haut risque. Si vous recevez un SMS, vous êtes un contact à haut risque. Vous devrez alors observer une quarantaine, et vous faire tester le premier et le septième jour de votre quarantaine. Vous recevrez un code par sms à cet effet. Si vous ne recevez pas de SMS, Vous n'avez pas besoin de faire de quarantaine et vous ne devez pas être testé.Lors du dernier Comité de concertation, il a également été décidé que les voyageurs revenant d'une zone rouge et qui sont pleinement vaccinés depuis au moins deux semaines ne devront en effet plus se mettre en quarantaine, tout comme ceux qui peuvent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement. Les personnes de retour de zone rouge qui se font tester le jour de leur arrivée ou le lendemain ne devront pas non plus se placer en quarantaine. Celles qui rentrent d'une zone verte ou orange ne devront quant à elles faire ni quarantaine ni test.