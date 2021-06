Harmonisation des heures de fermeture de l'horeca à partir du 9 juin, 75.000 visiteurs à partir du 13 août pour les grands évènements... Voici les décisions prises par le Comité de concertation.

"Nous nous sommes tournés vers l'avenir, vers l'été", a entamé le Premier ministre. "Le fait de pouvoir formuler des perspectives d'avenir est avant tout lié aux progrès liés à la campagne de vaccination, à l'effort collectif. Nous voyons une très forte baisse dans les soins intensifs." Ces chiffres positifs permettent aux autorités de franchir une étape du plan été dès le 9 juin.

Alexander De Croo: "Les chiffres sont positifs. Cela nous permet de franchir la première étape du plan été." La date de fermeture pour l'Horeca est harmonisée à 23h30, à l'intérieur et à l'extérieur. #codeco https://t.co/3ARMoOD78S — Le Vif (@LeVif) June 4, 2021

Voyage

La Belgique ne détermine pas les règles que vous devez suivre pour vous rendre dans un autre pays, car c'est à ce dernier qui en détermine les conditions.

Par contre, une personne qui revient dans notre pays d'une zone verte ou orange n'est pas soumis à une obligation de quarantaine.

Pour ceux qui reviennent de zone rouge, il faudra utiliser le certificat Covid, alors sans quarantaine. Pour obtenir ce certificat, trois possibilités: être pleinement vacciné (deux doses) depuis deux semaines, avoir un test PCR négatif de moins de 72h ou un certificat de guérison.

Alexander De Croo: "A partir du 1er juillet, vous pourrez utiliser partout le certificat numérique pour voyager librement. Pour éviter les mauvaises surprises, regardez les règles dans votre pays de destination." #codeco https://t.co/s3iWA4abX6 — Le Vif (@LeVif) June 4, 2021

Les différents gouvernements ont convenu que les enfants de moins de 12 ans ne devront pas se soumettre à un test.

Il y a aussi la question du coût PCR pour les Belges qui désirent quitter le pays. Le prix de ces tests s'élève actuellement à 40 euros (il était encore il y a peu à 47 euros). Mais deux tests PCR gratuits seront mis à disposition des Belges qui n'auront pas eu l'occasion d'être vaccinés ou qui n'auront pas encore reçu leur deuxième dose.

Les habitants de Belgique de retour d'une zone à haut risque, caractérisée par des variants préoccupants, devront respecter dix jours de quarantaine obligatoire, avec tests PCR aux jours 1 et 7, même pour les personnes vaccinées, a décidé vendredi le Comité de concertation. Les non-résidents et les non-Belges qui voudraient venir en Belgique depuis ces zones seront interdits d'entrée, à l'exception des déplacements essentiels du personnel de transport et des diplomates, qui devront toutefois respecter une quarantaine de 10 jours avec tests PCR. Ces précautions constituent un "frein d'urgence" face au risque de variants qui résisteraient à la vaccination, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo lors d'une conférence de presse.

Ensemble, nous avons réussi à surmonter la difficulté, ce qui nous permet d'envisager un bel été.



Mercredi, nous passons à la première étape du #Plan_été⤵️ pic.twitter.com/IkyDxeSM2L — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 4, 2021

Horeca

Le comité de concertation s'est mis d'accord sur une heure uniforme de fermeture dans l'Horeca. À partir du 9 juin, quand les cafés et les restaurants pourront reprendre leur activité en salle, ils devront fermer à 23h30 aussi bien en terrasse qu'à l'intérieur. Jusqu'à présent, l'heure de fermeture en salle était fixée à 22h.

L'heure d'ouverture passe quant à elle de 8h à 5h.

L'Horeca pourra ouvrir de 5h à 23h30, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. "Cela répond à ce que le secteur demandait", dit Elio Di Rupo. https://t.co/m3sIYw3R4J — Le Vif (@LeVif) June 4, 2021

Evenements

Des événements "de grande envergure" pourront être organisés sous conditions à partir du 13 août et accueillir jusqu'à 75.000 personnes. "Les participants à ces événements "devront disposer d'une couverture vaccinale complète (soit une ou deux injections, selon le vaccin utilisé) depuis deux semaines ou montrer patte blanche" avec un test PCR négatif de moins de 72 heures", ont précisé les autorités dans un communiqué. "Il se peut en outre que l'on organise des tests rapides antigéniques sur place", précise le texte. Le nombre de visiteurs est plafonné à 75.000 , un chiffre qui ne tient pas compte des équipes d'organisation.

Une trentaine d'évenements-test sera organisée dans la période allant du 1er juillet au 31 août. Des événements rassemblant quant à eux un maximum de 5.000 personnes pourront être organisés à partir du 30 juillet aux mêmes conditions, a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. "C'était une demande forte et je suis heureux que le comité de concertation ait accédé à cette demande", a-t-il souligné.

Bulle sociale

Dès le 9 juin, on peut recevoir chez soi jusqu'à 4 personnes.

Télétravail

Il va être assouplie: les Belges pourront retourner sur leur lieu de travail un jour par semaine à partir du 9 juin.

Les 10 règles pour profiter de l'été "Ces derniers mois, nous avons accompli ensemble un long périple, transformant une situation peu sûre en perspective favorable pour l'été", conclut Alexander De Croo. "Dans les semaines à venir, il faudra rester prudents". Il a divulgué 10 règles pour profiter de l'été en toute sécurité Faites-vous vacciner Lavez-vous les mains régulièrement et respectez les règles d'hygiène Malades ? Symptômes ? Restez chez vous et contactez votre médecin Faites-vous tester Privilégiez le plein air Se réunir en petit comité Tout votre groupe vacciné ? Vous pourrez vous passer du masque Aérez et ventilez vos intérieurs Gardez vos distances Même en voyage, restez prudents : téléchargez le certificat Covid numérique, la corona-app et informez-vous des règles sur place

