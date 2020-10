Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce jeudi: les lois du marché.

C'est là où tout est possible. Même passer en peu de temps des nuits sur le bitume aux palaces les plus fastueux. Tout en sachant que la trajectoire inverse est plausible. C'est le pays du dollar, de l'ultralibéralisme, du toujours plus haut, de la fortune qui ne sourit qu'aux audacieux, du jackpot pour les plus malins ou les moins scrupuleux. Mais 1929 et 2008 infligent, chacun, un revers cinglant aux tenants du toujours plus de prospérité, de croissance, de marchés, de spéculation. Deux crises économiques terribles, aux répercussions mondiales. Qui jettent à la rue jusqu'aux symboles d'un capitalisme effréné, revenu, les deux fois, aux affaires. Et même reparti de plus belle.

