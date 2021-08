La compagnie aérienne Air Belgium a mis un de ses avions Airbus A340 à la disposition du gouvernement belge pour effectuer deux vols de rapatriement de quelque 500 personnes évacuées d'Afghanistan, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Ces vols, dans le cadre de l'opération baptisée "Red Kite" (cerf-volant rouge) par le gouvernement, auront lieu ce week-end entre Islamabad, la capitale pakistanaise qui sert de base arrière aux vols militaires vers Kaboul, et Bruxelles, a-t-il précisé sur Twitter.

"Cela permettra de rapatrier plus de 500 ressortissants belges et militants des droits humains depuis l'Afghanistan", a ajouté le vice-Premier ministre Ecolo.

