La Belgique est-elle préparée à une opération d'envergure de rapatriement des ressortissants belges d'Afghanistan ? Certains se posent la question et critiquent la décision tardive des autorités belges à envoyer des avions sur place mais aussi les problèmes de communication entre les différentes SPF impliqués.

On n'avait jamais vu Sophie Wilmès aussi tendue par la situation. Même lors des multiples conférences de presse suite aux Conseils nationaux pendant la crise sanitaire, l'ex-Première Ministre libérale semblait plus calme. Ce mercredi après-midi s'est tenu un point presse virtuel par vidéo-conférence avec ses collègues les plus concernés, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), et le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Madhi (CD&V), pour expliquer les aspects techniques de l'opération militaire "Red Kite" (littéralement cerf-volant rouge) qui doit ramener en sécurité des centaines de Belges d'Afghanistan. Et l'atmosphère était plutôt tendue.

Selon les dires de la Ministre des Affaires Etrangères, "la situation est mouvante, change d'heure en heure". La difficulté est aussi de convaincre les talibans de laisser sortir les personnes et les membres de leur famille du pays, alors qu'elles n'ont pas toujours les bons documents prouvant leur nationalité. Au total, 580 et ayant-droits - pas nécessairement de nationalité belge - se sont manifestés à l'heure d'écrire ces lignes auprès de l'ambassade de Belgique au Pakistan, également compétente pour l'Afghanistan voisin, selon les chiffres actualisés du cabinet Wilmès ce jeudi. 344 parmi eux ont un passeport belge, 222 sont de nationalité afghane, ce sont principalement des membres de la famille des Belges ou des personnes qui reçoivent une protection internationale. Le gouvernement belge est critiqué pour sa lenteur dans sa prise de décisions. Contrairement aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne et aux Pays-Bas, notre pays n'a pas décidé dimanche d'envoyer des avions militaires, mais lundi, trop tard selon certains observateurs. Le gouvernement pensait jusque-là que les Belges et leurs familles peuvent revenir avec des avions en provenance d'autres pays de l'UE. Une erreur de calcul, qui ne semble finalement pas porter à conséquences vu le chaos à l'aéroport de Kaboul en début de semaine. Cette opération s'est concrétisée mercredi par l'envol de quatre avions de transport belges de Melsbroek à destination d'Islamabad. La capitale pakistanaise servira de base arrière pour des vols vers l'aéroport international de Kaboul, dernier refuge pour les Afghans et les ressortissants étrangers tentant de quitter le pays.Une partie de cette décision tardive d'envoyer de l'aide vient du fait que les talibans ont pris le pouvoir de manière fulgurante. Vendredi dernier, les services de renseignement occidentaux s'attendaient encore à ce que Kaboul tombe aux mains des extrémistes musulmans dans les trente à 80 jours.Pourtant, les Affaires étrangères ont bien demandé aux Belges enregistrés dans le pays de le quitter, et cela, à trois reprises par téléphone et par e-mail : fin juillet, début août et samedi dernier, rapporte De Morgen. Même la dernière fois - un jour avant la chute de Kaboul - il n'y a eu pratiquement aucune réponse. "Le dimanche après-midi, les talibans ont déclaré la victoire. Jusqu'à 14 heures ce jour-là, nous n'avons reçu une seule demande d'assistance", indiquent les milieux diplomatiques. "Dans la soirée, la situation a complètement changé."Depuis que les talibans ont pris Kaboul dimanche après-midi, le gouvernement belge a tout mis en oeuvre pour établir un contact avec ces personnes sur place. Les interprètes, le personnel militaire et humanitaire, les militants des droits de la femme et le personnel des organisations internationales sont également autorisés à s'inscrire au rapatriement. Pourtant, l'évacuation s'annonce chaotique et compliquée. Sophie Wilmès, lors du point presse de mercredi, évoquait cette difficulté de gérer un nombre croissant de demandes de rapatriement heure par heure, "just in time". Elle parlait d'une trentaine de personnes signalées vendredi dernier, un nombre qui n'a fait qu'augmenter jour après jour. La centaine de début de semaine a grimpé à 470 hier et a encore gonflé d'une petite centaine ce jeudi, avec 580 inscrits à l'évacuation. De quoi s'embrouiller dans cette situation d'urgence où les documents des personnes désireuses d'être évacuées ne sont pas toujours en ordre pour l'une ou l'autre raison administrative.Des procédures pour collecter ces informations sur le lien effectif avec la Belgique sont nécessaires. "Un screening administratif est en cours pour vérifier l'appartenance de ces personnes avec notre pays", explique le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration. Des dossiers individuels seront traités par le cabinet à l'Asile et à la Migration, dans l'urgence. Pour l'heure, une quarantaine de ces personnes sont autorisés à venir en Belgique selon le cabinet de l'Asile et la Migration, sans donner plus de détails sur leur accueil concret.Mais, selon le journal flamand De Morgen, la Belgique est aussi confrontée dans cette crise aux conséquences de "l'optimisation et de la rationalisation" des missions diplomatiques fin 2014. Le gouvernement Michel avait alors décidé de fermer l'ambassade de Belgique à Kaboul, ce qui signifie que toutes les demandes de rapatriement doivent passer par l'ambassade d'Islamabad, au Pakistan. Il est donc plus difficile pour les personnes sur le terrain de soumettre des demandes, mais aussi de les traiter.Le journal flamand évoque également l'évacuation tardive des interprètes afghans et des autres personnels militaires. Le 7 mai 2021, le kern a donné le feu vert à un protocole permettant aux interprètes d'obtenir un visa humanitaire. Mais la procédure est, selon l'association internationale d'interprètes AICC, "trop bureaucratique, trop lente et pas assez accessible". Une seule famille l'a utilisé avant la prise de Kanoul par les talibans. L'AICC : "Cela contraste fortement avec des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui avaient procédé à des évacuations depuis des mois."Selon Sophie Wilmès, Mahdi et Dedonder, l'opération n'est aussi possible que grâce à l'étroite coopération entre eux et avec d'autres pays. Alors que ces derniers jours, des tensions sont évoquées entre les cabinets de Dedonder (PS) et celui du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V). Selon De Morgen, la Défense aurait minimiser son rôle dans l'identification du personnel local. Chacun se renvoyant la balle. La question de savoir si cette collaboration était optimale fera l'objet d'un débat au Parlement fédéral, évoque De Morgen. Une commission spéciale y sera convoquée dans laquelle Wilmès, Dedonder et Mahdi devront répondre. Aucune date n'a été avancée. Les premiers rapatriements de ressortissants belges devraient avoir lieu ce vendredi, si la situation sur place le permet. Aucun timing exact n'est annoncé par la Défense. Les C130 belges qui font le pont aérien entre Islamabad et Kaboul ont obtenu des créneaux pour atterrir à l'aéroport de Kaboul vendredi en matinée pour atterrir. A l'aéroport de Kaboul, les avions de rapatriement des différents pays se bousculent sur le tarmac. La coordination internationale est cruciale dans ce contexte délicat. Elle a déjà permis à des Belges de rentrer avec l'aide d'autres pays voisins. 7 Belges sont arrivés à Amsterdam mercredi soir en provenance de Kaboul. La France a évacué 216 personnes dans la nuit de mardi à mercredi, parmi elles figurait un Belge.Selon les informations de la Défence communiquées ce jeudi, aucune date n'est avancée pour finaliser l'opération des différentes rotations effectuées par les avions militaires.