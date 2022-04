Emmanuel Macron ou Marine Le Pen à l'Elysée. Et après ? Pour appliquer son programme, le chef de l'Etat doit s'appuyer sur une majorité parlementaire. Mission impossible pour les deux candidats à la présidence ? Les partis déçus lorgnent déjà vers les législatives.

Des législatives cruciales

Le premier tour de l'élection présidentielle française offre l'opportunité à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée. Outre les appels plus ou moins explicites pour faire barrage à l'extrême droite au second tour le 24 avril prochain, les autres partis sont désormais tournés vers les législatives, prévues les 12 et 19 juin.

...

Le premier tour de l'élection présidentielle française offre l'opportunité à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée. Outre les appels plus ou moins explicites pour faire barrage à l'extrême droite au second tour le 24 avril prochain, les autres partis sont désormais tournés vers les législatives, prévues les 12 et 19 juin.L'élection des députés pour un mandat de cinq ans se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les 577 députés ont le dernier mot sur les sénateurs dans l'approbation des lois en cas de désaccord.Un enjeu crucial : ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne semblent en bonne position pour remporter une majorité parlementaire et pouvoir mener leur politique en tout quiétude. Emmanuel Macron a fait irruption il y a 5 ans dans l'arène politique et son parti, même s'il a conquis la majorité à l'Assemblée nationale en 2017, n'est pas bien implanté sur tout le territoire. Et si l'actuel président va probablement compter au second tour sur un report de voix de barrage à l'extrême droite, ces votes ne seront pas disponibles aux législatives.De son côté, la formation de Marine Le Pen, marginalisée depuis des années malgré son nombre croissant d'électeurs, n'a que très peu de députés en raison du système de vote. Les deux finalistes de la présidentielle n'ont pas derrière eux une "machine de guerre" pour conquérir l'Assemblée.De nombreux élus socialistes ont appelé à une "union des forces de gauche" aux législatives. Mais derrière qui? Les membres de la gauche radicale ne sont prêts qu'à se regrouper derrière le programme de leur candidat Jean-Luc Mélenchon. Le numéro deux de la France Insoumise Adrien Quatennens indique vouloir "imposer une cohabitation". Qu'est-ce que ça veut dire ? La "cohabitation" désigne une situation dans laquelle le Président de la République et la majorité des députés sont de tendances politiques opposées. "Le Président a vocation à nommer à la tête du Gouvernement une personnalité qui puisse avoir l'appui de la majorité à l'Assemblée nationale", précise le Conseil constitutionnel. Concrètement, cela signifie que les chefs de l'Etat et du gouvernement doivent "coexister", "cohabiter". Sous la Cinquième République, trois cohabitations ont déjà eu lieu : en 1986-1988, avec le président François Mitterrand et Jacques Chirac, en 1993 à nouveau avec François Mitterrand, et Édouard Balladur et en 1997-2002, avec le président Jacques Chirac et Lionel Jospin. LFI peut-elle vraiment y arriver ? Selon Quatennens, oui, car les scores de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon au premier tour n'avaient que 420.000 voix d'écart: "Le sursaut de mobilisation en notre faveur a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant mais déjà franchement, il l'a été. (...) On est en mesure de lui imposer une autre majorité, si l'ensemble de celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon renouvelle leur vote aux législatives."