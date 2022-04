L'électorat du troisième candidat à avoir dépassé la barre des 20 % au premier tour de la présidentielle est l'objet de toutes les convoitises. Le "programme social" de Marine Le Pen en attirera certains, malgré l'appel de leur leader. Emmanuel Macron est prêt à des concessions sur le sien pour séduire les autres. Vraiment efficace ?

Le "vote utile" a marché à plein au premier tour de l'élection présidentielle en France, le 10 avril. Il n'a pas servi que le candidat d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, que la déliquescence du Parti socialiste et la campagne erratique du candidat écologiste exposaient à bénéficier de ce genre de dividendes dans le sprint final. Il a aussi souri à Emmanuel Macron et encore à Marine Le Pen. Avec, pour conséquence, un écart inédit entre les candidats arrivés aux trois premières places et les autres. Emmanuel Macron (27,85 %), Marine Le Pen (23,15 %) et Jean-Luc Mélenchon (21,95 %) comptabilisent à eux seuls près de trois quarts des voix (72,95 %). Le quatrième classé, Eric Zemmour, n'émerge qu'avec 7,1 % et tous les autres ne passent pas le cap des 5 % qui autorisent le remboursement de leur campagne.

Le quatrième classé, Eric Zemmour, n'émerge qu'avec 7,1 % et tous les autres ne passent pas le cap des 5 % qui autorisent le remboursement de leur campagne.Cette hyperconcentration du vote a pour conséquence que les électeurs du "troisième homme" sont devenus l'objet de toutes les attentions des deux candidats qualifiés pour le second tour, le 24 avril. Mais comment les séduire sans perdre son âme ? L'équation est particulièrement compliquée à résoudre pour le président sortant. "La grande différence par rapport à 2017, ce n'est pas que le score d'Emmanuel Macron soit légèrement supérieur, mais c'est que le réservoir électoral qu'il espérait avoir à droite n'existe plus", analyse Christophe Sente, collaborateur scientifique au Centre d'étude de la vie politique (Cevipol) de l'ULB. En 2017, François Fillon avait appelé à voter Emmanuel Macron après sa défaite. Valérie Pécresse répète le même geste. Mais elle ne pèse plus qu'un peu moins de 5 %. La question est donc : que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon puisque ceux d'Anne Hidalgo se sont déjà répartis entre Emmanuel Macron, le candidat de l'Union populaire, et, pour ceux des classes les plus défavorisées, Marine Le Pen.""Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. [...] Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables", a lancé le 10 avril Jean-Luc Mélenchon, au soir de ce qui sera sans doute la dernière campagne du leader de l'Union populaire. "Jean-Luc Mélenchon a été aussi clair qu'il le pouvait. Une proportion de ses électeurs voteront certainement pour Emmanuel Macron. Mais ils ne sont pas captifs de la décision du patron d'un mouvement qui n'affiche des performances autour des 20 % qu'au moment des présidentielles", commente Christophe Sente. La preuve par un sondage Ipsos Sopra Steria du 10 avril : 34 % des électeurs de Mélenchon reporteraient leur vote sur Emmanuel Macron, 30 % sur Marine Le Pen, et 36 % se réfugieraient dans l'abstention. Des chiffres qui, comme le formule le chercheur de l'ULB, démontrent une érosion du vote hostile au Rassemblement national en vingt ans. Au second tour de la présidentielle de 2002, Jacques Chirac l'avait emporté avec 82,21 % contre Jean-Marie Le Pen. L'étude des intentions de vote du deuxième round de la joute de cette année prévoit au mieux une victoire du président sortant avec 54 % des voix. Rien n'est donc joué.Emmanuel Macron le sait, lui qui a plongé dans une campagne de terrain dès le lendemain de sa victoire du premier tour. Direction : des territoires de prédilection des électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, Denain dans le nord de la France le 11 avril, Châtenois en Alsace le lendemain, Marseille où il tiendra un grand meeting le 16 avril. Séduire, convaincre, aller au contact (lire l'encadré ci-dessous) : pour cela, le candidat de La République en marche est prêt à amender son programme, et même une de ses mesures phares, avancée pour séduire son électorat de droite au premier tour, l'allongement du départ à la retraite à 65 ans. Mais sur ce thème comme sur celui du pouvoir d'achat, le président sortant se heurte au "programme social" de sa rivale, Marine Le Pen. "Le Rassemblement national propose un âge plus attractif (NDLR : 60 ans) sans beaucoup s'étendre sur les moyens économiques dont disposeraient les pensionnés selon la version de la réforme qui est préconisée. Sans parler de son mode de financement", explique Christophe Sente. Mais à force d'adapter son offre aux besoins du moment, Emmanuel Macron ne risque-t-il pas de s'exposer à un procès en versatilité et incohérence ?"Sur un angle strictement analytique, les choses devraient être claires, souligne le collaborateur scientifique du Cevipol. Emmanuel Macron vient d'un gouvernement socialiste. Il a défendu une politique qui aurait pu être défendue par Tony Blair ou Gerhard Schröder. Son programme de 2017 avait une facture social-démocrate. Par contre, il a mené une politique qui était davantage dans l'ouverture à droite. Et pour compliquer encore un peu plus le paysage, la réponse qu'il a mise en place face à la crise des gilets jaunes était axée sur le dialogue et celle qu'il a opposée à l'épidémie de coronavirus relevait des politiques keynésiennes. Qu'il appelle, comme il l'a fait au soir du premier tour, à une grande alliance allant de la socialedémocratie jusqu'au néogaullisme, c'est ce qu'il essaie de faire depuis cinq ans." Pas sûr cependant que les plus radicaux des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, échaudés par l'expérience de 2017, auront la même vision.Pas sûr non plus que le soutien qu'a apporté l'ancien président Nicolas Sarkozy au candidat Macron le 12 avril les aide à franchir le pas. Celui qui s'était gardé de se rallier officiellement à la candidature de Valérie Pécresse dans la campagne du premier tour accroît ainsi le désarroi qui règne au sein des Républicains. La déconvenue de la candidate de droite (4,78 %) rejoint celle, plus grave encore, de son homologue socialiste Anne Hidalgo (1,8 %). S'agit-il d'une crise conjoncturelle ou structurelle ? "Du côté des socialistes, même s'ils sont encore dans le déni, elle est structurelle, répond Christophe Sente. L'unité de l'organisation socialiste est fragile depuis la disparition de François Mitterrand. Le déclin s'est manifesté à partir du moment où Lionel Jospin a perdu son statut de candidat présidentiable au deuxième tour de l'élection de 2002. En définitive, il n'a pas été aussi rapide que cela. Mais aujourd'hui, il est évident. Avec 1,8 %, tout le socle électoral du Parti socialiste a disparu. Et à l'Assemblée nationale, il n'a plus que vingt-huit députés. Ce qui n'est rien pour ce qui était un parti présidentiel."Pour Christophe Sente, la crise du côté des Républicains n'est peut-être que conjoncturelle. "Elle s'est encore exprimée dans les appels pour le moins contradictoires à voter qui pour Marine Le Pen, qui pour Emmanuel Macron de la part de hauts responsables du parti. Le test décisif sera la recomposition à marche forcée pour la préparation de la campagne législative et l'issue qui en résultera lors du scrutin de juin." Or, selon certains observateurs, des candidats du parti Les Républicains se sont hâtés de scruter qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dans leur région pour décider sous quelle bannière ils se présenteraient aux électeurs le 12 juin. Recomposition, recomposition...