Les contaminations par le coronavirus ont poursuivi leur accélération en Europe au cours des sept derniers jours: voici les évolutions marquantes de la pandémie au cours de la semaine écoulée.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

Nette accélération en Europe

La pandémie a légèrement accéléré cette semaine, avec 295.000 nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde, soit 3% de plus que la semaine précédente. Mais c'est de nouveau en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus (+22% par rapport à la semaine précédente). Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a presque quadruplé depuis début juillet (57.900 cette semaine, contre environ 15.000).

La tendance est également à l'accélération au Moyen-Orient (+13%), aux Etats-Unis/Canada (+11%), en Afrique (+8%). Elle décélère en revanche en Océanie (-26%), et en Asie (-6%) et en Amérique latine/Caraïbes (-4%).

Principales accélérations

La plupart des pays dans lesquels les contaminations accélèrent le plus sont européens. Parmi les pays ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens en moyenne au cours de la semaine écoulée, la Belgique est celui où l'épidémie progresse le plus (+75%, 1.600 nouveaux cas par jour).

Suivent la République tchèque (+69%, 2.200), les Pays-Bas (+64%, 1.900), le Royaume-Uni (+48%, 5.000), le Canada (+39%, 1.200), Israël (+35%, 5.300) et la France (+33%, 11.700).

Plus fortes décrues

A l'inverse, les plus fortes décrues sont observées aux Philippines (-25%, 2.900 nouveaux cas par jour), au Chili (-16%, 1.500), en Indonésie (-13%, 3.600), au Brésil (-7%, 28.900) et en Inde (-6%, 87.800).

Le plus de contaminations

L'Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont les trois pays qui ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations au cours des sept derniers jours, respectivement 87.800, 43.500 et 28.900 nouveaux cas par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h00 GMT.

La tendance se détériore aux Etats-Unis (+11%), mais s'améliore en Inde (-6%) et au Brésil (-7%). Suivent la France (11.700), l'Espagne (11.200) et l'Argentine (10.900).

Décès

L'Inde est le pays qui a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.140 par jour), devant les Etats-Unis (750), le Brésil (700), le Mexique (420), l'Argentine (320), la Colombie (180) et l'Iran (170).

Au niveau mondial, le nombre de décès quotidiens est stable sur la semaine (5.300 par jour).

Bilan global

La pandémie a fait au moins 984.068 morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 32,2 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 202.827 morts. Viennent ensuite le Brésil (139.808 morts), l'Inde (92.290), le Mexique (75.439) et le Royaume-Uni (41.902).

Deux millions de morts "probables" si on ne fait pas tout contre la pandémie (OMS) "Si nous ne faisons pas tout ce qui est possible, le nombre dont vous parlez (2 millions Ndlr) n'est pas seulement envisageable mais malheureusement très probable", a répondu le directeur des Situations d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, interrogé lors d'une conférence de presse. "Si nous ne continuons pas à faire plus, à évoluer, dans la nature et l'échelle et l'intensité de notre coopération, alors oui, nous allons contempler ce nombre et malheureusement même plus élevé. Le temps de l'action est maintenant", a ajouté M. Ryan. "Il ne s'agit pas seulement de tester et tracer, pas seulement (d'effectuer) les soins médicaux, pas seulement (d'appliquer) la distanciation sociale, pas juste (de travailler sur) les vaccins, faites tout cela à la fois", a martelé M. Ryan. La pandémie de Covid-19, qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre au fil des mois dans le monde entier, est en passe, dans les jours qui viennent de franchir la barre du million de morts.

