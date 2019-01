Brexit sans accord: quels risques pour la Belgique?

Les députés britanniques de la Chambre des communes ont rejeté mardi soir l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE, défendu par la Première ministre Theresa May. Cette dernière, désormais en très mauvaise posture, a essuyé un revers particulièrement cinglant: 432 parlementaires ont voté contre ce texte, pour seulement 202 en faveur. Un rejet qui augmente considérablement le risque d'un Brexit sans accord.

La peur du "no deal"

Ce rejet massif a mis les autres pays de l'Union européenne dans l'incertitude. La Belgique réfléchit déjà à la suite. Charles Michel a réagi dans la soirée via Twitter. Il assure que le gouvernement belge "se prépare et prend des mesures concrètes". Une déclaration suivie du hashtag #nodeal. Car s'il subsiste encore à ce stade de nombreux scénarios possibles, c'est bel et bien l'éventualité d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord qui préoccupe nos élus.

Il faut garantir les droits de nos citoyens et défendre nos entreprises.



Maintenir des relations commerciales et économiques fortes est également primordial.



En concertation avec l'UE, le #begov se prépare et prend des mesures concrètes (loi, personnel,...).#brexit #nodeal — Charles Michel (@CharlesMichel) January 15, 2019

Le comité ministériel restreint du gouvernement en affaires courantes se réunit ce mercredi matin pour aborder la question du Brexit et se préparer au risque d'un "no deal". L'équipe de Charles Michel avait déjà passé en revue vendredi, au cours de sa réunion hebdomadaire, les dossiers sensibles liés à cette problématique. Les différents ministres avaient été chargés de finaliser les dispositions et réglementations qui devront s'appliquer si, à bref délai, la Belgique devient une frontière extérieure de l'Union européenne.

Comment la Belgique se prépare

"Les 27 ont affirmé que l'accord sur la table était le seul possible. C'est désormais aux Britanniques d'assumer les conséquences de leur choix", a déclaré notre Premier ministre. Le gouvernement fédéral reste pleinement mobilisé pour défendre les droits des citoyens et des entreprises.

Le ministre Didier Reynders, en charge des Affaires étrangères et de la Défense, a pour sa part souligné qu'un accord était "urgent, dans l'intérêt des entreprises et des citoyens (...) Tout le monde perd en cas de no-deal", a-t-il martelé.

#Brexit Un accord est urgent, dans l'intėrêt des entreprises et des citoyens.Tout le monde perd en cas de no-deal. Le gouvernement se prepare à tous les scėnarios, veut garantir les droits des citoyens et proteger nos entreprises. — didier reynders (@dreynders) January 15, 2019

Kris Peeters a regretté le choix des parlementaires britanniques et précisé que l'importance de celui-ci pour l'emploi et l'économie en Belgique serait analysée dès mercredi.

Le vice-premier ministre Alexander De Croo a souligné que les préparatifs s'intensifiaient dans la perspective d'un départ du Royaume-Uni sans accord. "Nous sommes allés de surprise en surprise au cours des derniers mois. La seule constante, c'est que les Britanniques sont passés maîtres dans l'art de se tirer dans le pied et de créer du chaos", a-t-il déclaré sur Radio 1. D'après lui, il est temps que les Britanniques apportent de la clarté. "Ils sont contre l'accord de retrait, contre un nouveau référendum, contre un hard Brexit, ils ne veulent plus être membres de l'UE, mais que veulent-ils vraiment?", s'interroge-t-il.

No deal. No delay. Belgian federal government is preparing for all options. Belgian Customs will accelerate its efforts to assist our Belgian companies. #Brexit — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 15, 2019

La Flandre en première ligne

En Belgique, c'est la Région flamande qui parait le plus sensible aux risques d'un Brexit sans accord. "Après l'Irlande, c'est la Flandre qui serait la plus touchée" avertissait déjà le ministre-président flamand Geert Bourgeois en septembre. Mi-novembre, le gouvernement flamand approuvait un plan d'action visant à préparer la Flandre à tous les scénarios, en ce compris du "no deal". Un budget pour soutenir les entreprises de la Région qui sont actives outre-Manche a notamment été prévu.

Selon une étude de l'université catholique de Louvain (KUL), un Brexit sans accord, qui sortirait Londres du marché unique et de l'union douanière, risquerait de coûter 28.000 emplois à la Flandre. Le cabinet d'audit Deloitte situe notre pays au 4e rang des 27 pays de l'Union en matière de risques économiques en cas de Brexit.

Des études montrent que la Belgique est, avec l'Irlande et les Pays-Bas, le pays qui ressentira le plus l'impact du Brexit. Selon des chiffres communiqués par le SPF Finances, les flux commerciaux actuels à partir du Royaume-Uni représentent plus de 5% du total des marchandises nationales entrant dans notre pays. La part des exportations s'élève, elle, à 7,5%. En valeur, les importations représentent 15,5 milliards d'euros et les exportations 31,6 milliards d'euros.

"Entre 2012 et 2016, en moyenne, 83,5 % de nos exportations annuelles vers le Royaume-Uni provenaient de Flandre, contre 13,7 % de Wallonie et 2,8 % de Bruxelles", précisait-on en août sur levif.be. D'après la BNB, les secteurs les plus visés en Flandre sont le matériel de transport, les industries chimique et pharmaceutique, et les produits minéraux. En Wallonie, ce sont les industries chimique et pharmaceutique, mécanique et électronique ainsi que le secteur du plastique et du caoutchouc. A Bruxelles, le Brexit frapperait le matériel de transport, les industries chimique, pharmaceutique, mécanique et électronique.