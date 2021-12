Alors que la vaccination des enfants a débuté à Bruxelles le 22 décembre dernier, la Wallonie a décidé de repousser sa campagne pour les 5-11 ans à la mi-janvier. Selon Sciensano, plus de 75 200 Belges de moins de 12 ans sont déjà passés sous l'aiguille.

La vaccination des enfants est retardée en Wallonie, selon Sudinfo et Le Soir. A cause du variant Omicron, les autorités ont décidé de concentrer leurs efforts sur l'injection des troisièmes doses chez les adultes et auraient donc repoussé la vaccination des 5-11 ans à la mi-janvier, alors qu'il avait été décidé par le Codeco qu'elle devait débuter dans tout le pays fin décembre.

Selon Le Soir, les premières injections pour les petits Wallons se dérouleront dès le 12 janvier, dans deux centres pilotes. L'un à Mons et l'autre à Liège (Feronstrée). Les autres sites devraient, quant à eux, débuter leur campagne dès le 17 janvier.

Les invitations seront lancées par les autorités wallonnes par vagues, et les enfants présentant des comorbidités pourront déjà passer sous l'aiguille dès le 10 janvier dans les hôpitaux, selon l'Aviq (Agence pour une vie de qualité.

A Bruxelles, la vaccination des moins de 12 ans a débuté le 22 décembre dernier.

Selon les données de Sciensano, 75 200 enfants sont déjà vaccinés en Belgique, soit 5% de cette population.

