Une partie du vaste patrimoine de la Donation royale est à l'abandon, alors que c'est précisément ce que le roi Léopold II voulait éviter en faisant don de ses biens à l'État.

Knack, De Tijd, Apache et VRT NWS ont évoqué les 7500 hectares de terrain et 77 bâtiments que la Donation royale possède en Belgique - les anciennes propriétés que Léopold II a données à l'Etat au début du 20ème siècle. Le "souci de préserver les beautés naturelles du pays" était l'une des principales préoccupations lorsque la Donation royale a été créée en 1930 en tant qu'institution publique pour assurer "la gestion, le bon entretien et la préservation des biens en question".

...