Depuis le 19 avril, la Belgique procède à un déconfinement progressif. Après la réouverture des frontières, celles des coiffeurs, des magasins non-essentiels et l'élargissement de la bulle extérieure, voici ce tout ce qui change ce samedi 8 mai.

Suite au comité de concertation du 14 avril, plusieurs étapes ont été déterminées par les autorités belges pour un déconfinement de la population. Ces étapes sont tributaires de l'efficacité de la campagne de vaccination qui bat son plein. Le 19 avril, les frontières ont été réouvertes. Si les voyages sont toujours déconseillés, il est toutefois autorisé de se rendre avec des règles sanitaires bien précises dans l'Union européenne. Toujours à cette date, les écoles ont ouvert à nouveau leurs portes partiellement. Le 26 avril, les magasins non-essentiels ont pu rouvrir sans rendez-vous. Il est également possible de faire du shopping à deux depuis cette date. Mais ce qui a surtout soulagé une partie de la population est l'extension de la bulle à l'extérieur (qui amorce le plan "plein air") qui permet des rencontres jusqu'à dix personnes dehors. Des projets pilotes se mettent doucement en place notamment dans la culture où le premier concert en Fédération Wallonie-Bruxelles aura lieu ce vendredi à Spa. Dès samedi 8 mai, le plan plein air est mis en place avec la fin du couvre-feu. Un couvre-feu qui défie d'ailleurs le surréalisme avec les décisions prises à Bruxelles. Si le couvre-feu est levé, il existe toutefois un cadre à respecter de minuit à 5h00 concernant les rassemblements nocturnes, à savoir la réunion de trois personnes maximum à l'extérieur. Les activités en journée organisées en extérieur peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes. Les activités sportives peuvent reprendre, mais sans public. Un grand soulagement aussi pour le secteur de l'horeca qui crie son ras-le-bol depuis plusieurs semaines et qui implore la réouverture. Cela passera dès ce samedi par la réouverture des terrasses avec comme règle maximum quatre personnes à table, le respect de la distanciation et la fermeture à 22h00. Les événements, buffets, réceptions, mais aussi les cultes peuvent également reprendre avec une jauge de 50 personnes en extérieur. Les brocantes et les marchés aux puces peuvent à nouveau être organisés. Les parcs d'attractions peuvent rouvrir avec une capacité d'accueil limité à 30%. À côté du plan "plein air", la bulle intérieure jusqu'à présent toujours limitée à une personne passera à deux dès ce samedi. Et puis ? Début juin, le plan "plein air" devrait se poursuivre avec plus d'événements et de culture, des règles concernant les camps d'été. Par ailleurs un plan "intérieur" devrait être mise en place. Un comité de concertation devrait refaire la lumière sur la suite du déconfinement.