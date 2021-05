Surréaliste : vendredi, le couvre-feu de Bruxelles commence à 22 heures et se termine à minuit

On pourrait croire qu'il s'agit d'une blague, mais non. Il y aura bien un couvre-feu de deux heures ce vendredi soir à Bruxelles. Entre 22h et minuit, les Bruxellois seront les seuls belges priés de rester chez eux. Libre à eux de sortir après minuit.

