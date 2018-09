Sécheresse : l'interdiction de captage d'eau au Limbourg est levée

Les autorités ont procédé à une nouvelle évaluation et ont fait le choix de lever l'interdiction qui était de mise en raison d'un été sec et chaud.

La plupart des cultures agricoles qui nécessitent de l'eau ont déjà été récoltées et la saison agricole se termine. Le niveau d'eau disponible répond donc à une demande limitée. L'interdiction de captage dans les cours d'eau non navigables n'est donc plus nécessaire.

Les niveaux d'eau restent cependant faibles dans les cours d'eau. La province du Limbourg appelle donc la population a utiliser l'eau avec parcimonie.

Lire aussi > Flandre: le code orange pour sécheresse reste en vigueur, les restrictions assouplies