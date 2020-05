Le Conseil national de sécurité (CNS) a trouvé un consensus concernant la levée de l'interdiction de séjour dans les secondes résidences. Les propriétaires pourront s'y rendre à nouveau. Aucune date précise n'a été donnée.

C'est ce qu'a affirmé le ministre-président flamand Jan Jambon, ce mercredi 20 mai. Les propriétaires de secondes résidences pourront à nouveau y séjourner, "à court terme". Aucune date précise n'a encore été annoncée par la Première ministre. Il semblerait qu'elle désire d'abord prendre avis auprès des gouverneurs et des bourgmestres des différentes communes concernées.

Ce mardi, Sophie Wilmès, avait déclaré s'attendre à une adaptation des règles pour les propriétaires de seconde résidence, en marge d'une visite rendue à Bozar.

"Si nous recevons le feu vert du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) pour à nouveau l'autoriser, nous le ferons", a indiqué Sophie Wilmès. "Mais si l'on entend que sur le plan sanitaire cela peut être parfaitement organisé, je ne vois pas pourquoi nous perdrions plus de temps", a-t-elle ajouté.

Au Parlement cet après-midi, Sophie Wilmès a déclaré qu'il ne fallait pas penser qu'en termes de clichés: "il n'y a pas que les belles villas, il y a aussi les caravanes. Assez de clichés!", a-t-elle lancé.

De son côté, le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé a affirmé que "la Côte n'est pas prête à accueillir les propriétaires de résidences secondaires". Il craint un afflux de personnes difficilement contrôlable.

Il appelle donc les propriétaires de résidences secondaires à ne pas se rendre en masse à la mer pendant le week-end de l'Ascension. Il n'y aura cependant pas de contrôles de police supplémentaires. Ces derniers porteront essentiellement sur les rassemblements et le respect des règles de distanciation.

Lors d'un jour de congé, il peut en effet y avoir plus de 50 000 personnes qui se promènent sur la digue d'Ostende, ce qui rend la distanciation sociale très difficile, voire impossible.

