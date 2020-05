Les critiques fusent sur les réseaux sociaux suite à cette décision qui était réclamée par la N-VA. "Il y a aussi les caravanes, assez de clichés", fulmine Sophie Wilmès.

La décision de lever l'interdiction des séjours en seconde résidence suscite déjà une poignée de réactions outrées sur les réseaux sociaux. Elle a été anticipée à la demande principalement de la N-VA, annoncée en primeur par le ministre-président flamand Jan Jambon après des expressions fortes de la ministre flamande Zuhal Demir. Surtout, elle donne l'impression de privilégier les "nantis" qui disposent d'une seconde résidence luxueuse.

En confirmant la mesure à la Chambre ce mardi après-midi, face à de premiers sarcasmes, la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), avait déjà fulminé : " Il n'y a pas que les belles villas, il y a aussi les caravanes. Assez de clichés!"

Cela n'a pas empêché la marée de monter. "L'impression qu'un nombre important d'acteurs politiques s'est davantage préoccupé de pouvoir autoriser au plus vite (et avec succès) les séjours en 2ème résidence plutôt que la fréquentation des plaines de jeu, des stages voire juste de l'école est d'une rare violence sociale", commente Jérémy Tojerow, militant PS.

L'écrivain Thomas Gunzig ironise : "- Le golf ? Ok - Le tennis ? Ok - Les résidences secondaires ? Ok - Le reste ? Hooo, il faut vous montrer patient.... ne rien précipiter... Bon, ça va finir tout doucement par se voir qu'il y a des chouchous dans la classe....".

Certains n"hésitent pas à renvoyer à un récent portrait de la Première ministre dans laquelle on la décrivait comme amoureuse de Knokke, station balnéaire rapidement devenue le symbole de cette décision.

Donc ce week-end, certains enfants qui ont une 2de résidence à la Côte auront la chance d'aller mettre leurs pieds ds le sable de la Côte, mais la majorité ne pourront pas aller à la plaine de jeux à côté de chez eux…

Faut-il y voir le vent d'une nouvelle fronde telle que celle consécutive à la présentation du plan de déconfinement progressif? A l'époque, de nombreuses voix, non sans excès parfois, avaient reproché à la Première ministre de choisir l'économie avant l'humain. Mais cela avait donné lieu à un rapide rééquilibrage du plan de déconfinement.

