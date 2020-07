Le Conseil national de sécurité devrait annoncer lundi un renforcement des mesures pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, mais Anvers, où les chiffres sont "tout simplement alarmants", aura besoin d'une gestion spécifique, a estimé dimanche le président de l'Open Vld Egbert Lachaert au micro de la chaîne VTM. Son homologue francophone Georges-Louis Bouchez a partagé la même opinion, via un tweet dimanche après-midi: il faut des "mesures spécifiques prises localement", en plus des règles communes.

Les deux libéraux plaident pour des mesures valables pour tout le territoire, ainsi que pour des mesures additionnelles spécifiques, locales, là où cela s'avère nécessaire comme à Anvers. "J'espère que nous ne devrons pas aller jusqu'à un lockdown", précise-t-il. Mais un simple changement de la règle de la "bulle sociale", par exemple de 15, comme c'est le cas actuellement, à 10 ne sera pas suffisant pour remettre la situation sur les rails dans la métropole anversoise, craint-il.

Quelques heures plus tard, Georges-Louis Bouchez appuyait Lachaert via Twitter.

Il est évident que si rien n’est fait au niveau local, alors il sera trop tard... C’est le principe d’une prophétie auto réalisatrice. Commençons donc par les mesures locales. Chacun doit agir au niveau le plus adéquat. #belgium https://t.co/mjBPaKLO4l — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 26, 2020

"Le CNS permet aux autorités locales d'agir de la façon la plus adéquate et ciblée", rappelle-t-il.

C'est une ligne que semble également mettre en avant le vice-Premier libéral David Clarinval. Ce dernier a relayé dimanche sur toujours via Twitter, que le bourgmestre anversois Bart De Wever doit selon lui "prendre des mesures courageuses contre le Covid à Anvers".

David Clarinval: “Bart De Wever moet strenge maatregelen nemen tegen het Coronavirus in Antwerpen”https://t.co/nSZczpIXwX — David Clarinval (@DavidClarinval) July 26, 2020

"Le bourgmestre d'Anvers doit prendre ses responsabilités et ne pas se cacher derrière le fédéral", a indiqué David Clarinval au Soir. Autrement dit: les autorités locales doivent elles-mêmes intervenir pour des mesures supplémentaires, là où cela s'avère nécessaire, soulignent les libéraux. C'est d'ailleurs dans l'esprit de ce qui était ressorti du dernier Conseil national de sécurité, de jeudi dernier. En cas de "foyer épidémiologique" se déclarant sur leur territoire, notamment, les autorités locales "ont toute la latitude pour agir directement", soulignait le communiqué du cabinet Wilmès à l'issue de ce CNS.

Ailleurs, on soulignait le "rôle prépondérant" qu'elles doivent jouer pour une gestion sur mesure de la situation locale. La province d'Anvers, et la ville elle-même, sont au centre des préoccupations ces derniers jours, car elles concentrent une grande part des nouveaux cas de Covid-19. Selon les derniers chiffres de Sciensano, incomplets puisque les 4 derniers jours (de jeudi à dimanche) ne sont pas encore consolidés, cette semaine a vu 1.483 nouveaux cas de Covid-19 en Belgique, dont 678 rien qu'en province d'Anvers. La ville d'Anvers elle-même concentre la majorité de ces cas.

Le président de l'Open Vld plaide par ailleurs pour davantage d'unité dans la gestion de la crise. "Les discussions publiques entre les politiques et virologues n'aident pas la population", pointe-t-il, faisant sans doute référence aux tensions répercutées dans les médias entre la présidente du GEES Erika Vlieghe et le ministre-président flamand Jan Jambon.

Quant aux négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral, Egbert Lachaert indique que son parti est prêt à entamer des négociations, mais aussi à passer dans l'opposition. Un accord entre PS et N-VA devrait "pouvoir prendre moins que 50 jours", estime-t-il, appelant les deux partis à choisir leurs partenaires et à les rassembler autour d'un texte de base.

Les deux libéraux plaident pour des mesures valables pour tout le territoire, ainsi que pour des mesures additionnelles spécifiques, locales, là où cela s'avère nécessaire comme à Anvers. "J'espère que nous ne devrons pas aller jusqu'à un lockdown", précise-t-il. Mais un simple changement de la règle de la "bulle sociale", par exemple de 15, comme c'est le cas actuellement, à 10 ne sera pas suffisant pour remettre la situation sur les rails dans la métropole anversoise, craint-il. Quelques heures plus tard, Georges-Louis Bouchez appuyait Lachaert via Twitter."Le CNS permet aux autorités locales d'agir de la façon la plus adéquate et ciblée", rappelle-t-il.C'est une ligne que semble également mettre en avant le vice-Premier libéral David Clarinval. Ce dernier a relayé dimanche sur toujours via Twitter, que le bourgmestre anversois Bart De Wever doit selon lui "prendre des mesures courageuses contre le Covid à Anvers". "Le bourgmestre d'Anvers doit prendre ses responsabilités et ne pas se cacher derrière le fédéral", a indiqué David Clarinval au Soir. Autrement dit: les autorités locales doivent elles-mêmes intervenir pour des mesures supplémentaires, là où cela s'avère nécessaire, soulignent les libéraux. C'est d'ailleurs dans l'esprit de ce qui était ressorti du dernier Conseil national de sécurité, de jeudi dernier. En cas de "foyer épidémiologique" se déclarant sur leur territoire, notamment, les autorités locales "ont toute la latitude pour agir directement", soulignait le communiqué du cabinet Wilmès à l'issue de ce CNS.Ailleurs, on soulignait le "rôle prépondérant" qu'elles doivent jouer pour une gestion sur mesure de la situation locale. La province d'Anvers, et la ville elle-même, sont au centre des préoccupations ces derniers jours, car elles concentrent une grande part des nouveaux cas de Covid-19. Selon les derniers chiffres de Sciensano, incomplets puisque les 4 derniers jours (de jeudi à dimanche) ne sont pas encore consolidés, cette semaine a vu 1.483 nouveaux cas de Covid-19 en Belgique, dont 678 rien qu'en province d'Anvers. La ville d'Anvers elle-même concentre la majorité de ces cas. Le président de l'Open Vld plaide par ailleurs pour davantage d'unité dans la gestion de la crise. "Les discussions publiques entre les politiques et virologues n'aident pas la population", pointe-t-il, faisant sans doute référence aux tensions répercutées dans les médias entre la présidente du GEES Erika Vlieghe et le ministre-président flamand Jan Jambon. Quant aux négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral, Egbert Lachaert indique que son parti est prêt à entamer des négociations, mais aussi à passer dans l'opposition. Un accord entre PS et N-VA devrait "pouvoir prendre moins que 50 jours", estime-t-il, appelant les deux partis à choisir leurs partenaires et à les rassembler autour d'un texte de base.