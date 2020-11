"Le modèle social belge repose sur la concertation. Cette concertation est au de mon action politique. C'est elle qui garantit la paix sociale", a déclaré Pierre-Yves Dermagne (PS) jeudi à la Chambre.

Le ministre fédéral de l'Economie était interrogé par les députés Nabil Boukili (PTB) et Ahmed Laaouej (PS) à propos de la condamnation par le tribunal correctionnel de Liège de 17 membres de la FGTB à la suite du blocage de l'autoroute E40 en 2015.

M. Dermagne n'a pas commenté la décision de justice. Il a par contre rappelé son attachement à la concertation sociale. "Le modèle social belge repose sur cette concertation sociale entre les partenaires sociaux", a rappelé le ministre, ajoutant en outre que le droit de grève était "un droit essentiel". "Dans l'accord de gouvernement, vous ne trouverez rien qui remet en cause le droit des travailleurs. (...) La meilleure manière de garantir la paix sociale, c'est de nourrir, de faire vivre, d'encourager et de respecter la concertation sociale. J'y serai particulièrement attentif", a-t-il conclu.

Dans l'après-midi, le ministre socialiste publiait sur Twitter une photo où il apparaît en compagnie du président de la FGTB Thierry Bodson, l'un des 17 condamnés par le tribunal correctionnel de Liège, photo accompagnée du mot-clé #solidarité. Selon le porte-parole de M. Dermagne, le cliché fait référence à une réunion qui s'est tenue mercredi avec M. Bodson et le secrétaire général des mutualités socialistes Solidaris Jean-Pascal Labille.

Le ministre fédéral de l'Economie était interrogé par les députés Nabil Boukili (PTB) et Ahmed Laaouej (PS) à propos de la condamnation par le tribunal correctionnel de Liège de 17 membres de la FGTB à la suite du blocage de l'autoroute E40 en 2015. M. Dermagne n'a pas commenté la décision de justice. Il a par contre rappelé son attachement à la concertation sociale. "Le modèle social belge repose sur cette concertation sociale entre les partenaires sociaux", a rappelé le ministre, ajoutant en outre que le droit de grève était "un droit essentiel". "Dans l'accord de gouvernement, vous ne trouverez rien qui remet en cause le droit des travailleurs. (...) La meilleure manière de garantir la paix sociale, c'est de nourrir, de faire vivre, d'encourager et de respecter la concertation sociale. J'y serai particulièrement attentif", a-t-il conclu. Dans l'après-midi, le ministre socialiste publiait sur Twitter une photo où il apparaît en compagnie du président de la FGTB Thierry Bodson, l'un des 17 condamnés par le tribunal correctionnel de Liège, photo accompagnée du mot-clé #solidarité. Selon le porte-parole de M. Dermagne, le cliché fait référence à une réunion qui s'est tenue mercredi avec M. Bodson et le secrétaire général des mutualités socialistes Solidaris Jean-Pascal Labille.