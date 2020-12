Il n'y a aucun assouplissement des mesures actuelles de lutte contre le Covid. Il est néanmoins question de renforcement des mesures déjà en place, notamment pour le télétravail et les retours/arrivées en Belgique.

Le Comité de concertation s'est penché sur la situation épidémiologique, le dépistage, la vaccination et le contrôle de la quarantaine.

Eviter la troisième vague

"Les jours et les semaines qui viennent sont déterminants. C'est nous qui déterminerons l'évolution des chiffres", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse. "Aujourd'hui, nous avons dix fois moins de contaminations. Parce que nous avons respecté les mesures, tous ensemble. Il y a aujourd'hui peu de pays qui s'en sortent aussi bien que la Belgique. Mais les chiffres restent trop élevés."

Il avertit contre le risque d'une troisième vague. "Si nous baissons la garde, les choses évolueront dans le mauvais sens. Nous ne voulons pas d'une troisième vague, et nous pouvons encore l'éviter si nous respectons les gestes barrières, grâce à notre comportement. Les chiffres de ces derniers jours doivent absolument baisser. Nous l'avons très bien fait ces dernières semaines, il faut continuer à limiter ses contacts."

"Le virus ne prend pas de vacances. La grande majorité des Belges l'a compris: 80% disent respecter les règles. Il s'agit maintenant de persévérer", précise le Premier ministre, en remerciant ces personnes.

Renforcement pour le télétravail et les voyages

Le Comité de concertation a décidé qu'il n'y aurait aucun assouplissement des règles. Les métiers dits de contacts, qui espèraient rouvrir, restent fermés. Les règles concernant les contacts ne sont pas modifiées. Les mesures existantes seront renforcées et mieux contrôlées. Cela concerne notamment le télétravail et les voyages.

Télétravail: ce n'est pas un choix, mais une obligation. C'est moins respecté. Les contrôles seront plus stricts, avec des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas.

Voyage: les voyages sont fortement déconseillés. "Ne voyagez pas. Dans la plupart des pays, la situation est moins bonne qu'en Belgique." Ceux qui voyagent plus de 48h seront considérés comme "contacts à haut risque" et devront observer une quarantaine.

Les voyageurs qui n'habitent pas en Belgique devront montrer un test négatif pour entrer sur notre territoire. Plus précisément, les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d'une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48h avant l'arrivée sur le territoire belge. Il y aura des contrôles aux frontières et à l'aéroport.

Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé. Comment ? L'idée est de permettre aux bourgmestres de faire appel aux CPAS, services de prévention, police locale, pour aider ces personnes (courses par ex), mais aussi pour s'assurer du respect des règles, précise le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

Les règles du couvre-feu, qui varient d'une Région à l'autre, ne seront manifestement pas harmonisées. En Flandre, il restera fixé à minuit.

D'après la RTBF, le ski ne sera pas autorisé en Belgique jusqu'à nouvel ordre.

Pas de changement pour les contacts et Noël

"Nous sommes à un point où les chiffres doivent asbolument baisser. Nous avons réussi ces dernières semaines, nous devons le faire tous ensemble. Je vous demande de poursuivre vos efforts", indique le Premier ministre en rappelant les règles concernant les contacts, qui ne changent pas. Pour rappel, nous avons droit à un seul contact rapproché, deux pour les personnes isolées. Les rassemblements à l'extérieur sont limités à quatre personnes.

"Je sais que c'est difficile, nous en avons tous marre. Si nous faisons des efforts aujourd'hui, nous pourrons rêver d'un mieux demain. La vaccination va pouvoir commencer cette année." Pour ceux qui hésitent, Alexander De Croo envoie un message: "Une seule chose: s'il vous plait, n'invitez pas de personnes supplémentaires à Noël. Fêtez-le de façon limitée, pour une fois."

Encouragements, soutien et note d'espoir

Le Premier ministre a tenu à adresser un message au personnel soignant: "L'année écoulée a été particulièrement éprouvante. Je sais que vous êtes épuisés, que la période des fêtes est compliquée. Je voudrais exprimer ma reconnaissance pour les efforts fournis."

Il adresse également un message aux secteurs qui travaillent dans l'évènementiel, les métier de contact, la culture, l'horeca. "Je sais qu'ils espéraient des nouvelles positives, mais nous ne vous oublions pas. Nous continuons de vous soutenir. On ne va pas vous laisser tomber"

Il conclut par un note d'espoir: "Si tout se passe bien, la vaccination pourra commencer plus tôt que prévu, cette année-ci". Quelques jours qui selon lui font la différence. "On a eu une année difficile, qui n'a pas rencontré nos espérances. Ces derniers mois, on s'est tous demandé si on allait pouvoir sortir de cette situation. L'année 2021 ne sera pas une année normale, ce sera une année de transition, mais aussi une année de perspective, une année d'espoir."

Seuil non atteint, des sanctions déjà plus sévères

Mardi, le collège des procureurs généraux a par ailleurs clarifié la situation concernant les contrôles policiers et les amendes encourues. Les organisateurs de soirées "lockdown" risquent des sanctions plus élevées mais il n'est pas question de recourir à des drones pour vérifier le respect des règles chez les particuliers.

Les mesures actuelles sont valables jusqu'au 15 janvier. La situation devait à nouveau être évaluée début janvier mais à plusieurs sources l'on affichait la plus grande prudence face aux échéances. Pas question de jouer au "yo-yo" avec les mesures.

Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de "gestion" de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme.

