Suite à la sortie de la ministre de l'Intérieur précisant qu'il y aurait des contrôles du respect des mesures sanitaires pendant les fêtes, de nombreuses questions nous sont parvenues sur le sujet. Les policiers ont-ils le droit débarquer chez nous entre la dinde et le dessert ? Le point.

Lors d'une opération exceptionnelle, Levif.be répond à vos interrogations sur le Covid. Aujourd'hui nous répondons à une question sur le contrôle par la police durant les fêtes: Je crains que la police débarque chez moi si j'ose inviter tous mes enfants pour le repas de Noël. J'ai quatre enfants et 7 petits-enfants, dont 3 ont plus de 12 ans. On est donc loin de bulle autorisée. Qu'est-ce que je risque si je le fait quand même ?

Selon une étude de l'université d'Anvers, un Belge sur trois ne compte pas fêter Noël en comité très restreint. Une étude qui aura entraîné quelques remous puisque la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), et le Premier ministre ont mis en garde : les autorités veilleront au respect des mesures sanitaires pendant les fêtes. Mais aussi que "la police contrôlera le respect de ces mesures". "Le cas échéant, en raison de nuisances sonores par exemple, la police sonnera à la porte" précise encore Verlinden. Cette déclaration a provoqué chez beaucoup un relent peu plaisant d'état policier, mais la réalité risque d'être nettement plus nuancée.

La police va-t-elle vraiment débarquer avec fracas dans mon salon ?

Non, il n'y a aucune chance. La police ne va pas sonner à chaque porte pour traquer les contrevenants. Pour Jean-Marie Hottat, le président du Syndicat de la Police belge, le SyPol, cela relève du délire. "Et quoi, on va leur souhaiter "bonne fête" et on va leur dire c'est 250 € par tête ? Je peux vous assurer qu'on aura des rébellions. Et admettons qu'on arrête les fêtards qui se rebellent. Il faudra d'abord se rendre aux urgences pour s'assurer, auprès d'un médecin, qu'ils peuvent bien aller en cellule, car ils n'ont pas de pathologie. Et si on doit intervenir chaque fois qu'il y aura un voisin qui appellera parce qu'on fait trop de bruit à côté, c'est 100.000 policiers de plus qu'il faudra. Surtout que tous les services sont en sous-effectifs" précise-t-il dans La Meuse.

"En réalité, les services de police ne travailleront pas différemment de ce qu'ils font maintenant", nuance Sofie Demeyer, porte-parole de la ministre Verlinden. Ils vont donc fort civilement sonner et vous demander s'ils peuvent rentrer. Et ils ne le feront que s'ils pensent qu'il a quelque chose à vérifier. Par exemple si vous faites beaucoup de bruit. Ou qu'un voisin très amer s'est montré un peu zélé et a appelé la police pour tapage. Ce que confirme Nicholas Paelinck, président du comité permanent de la police locale : "s'il y a une raison de vérifier, ils le feront. Et ce n'est que si la police établit qu'il y a infraction, qu'elle fera un rapport officiel."

La police peut-elle simplement envahir mon salon, sans mandat de perquisition, par exemple si elle soupçonne que les règles sont enfreintes ?

Là encore "tout dépend de la situation et du type de rapport", précise Paelinck. Il est inscrit dans la Constitution belge que le domicile est un lieu inviolable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y entrer de force. Paelinck rappelle néanmoins qu'un mandat de perquisition n'est pas nécessaire s'il y a un flagrant délit, ou autrement dit qu'on est pris "sur le fait".

On notera cependant que le flagrant délit ne suffit pas en tant que tel et que la police doit aussi avoir un motif pour rentrer chez vous. Il faut qu'il y ait des "indications suffisantes qu'il y a infraction". Par exemple des personnes qui entrent et qui sortent ou, à nouveau, beaucoup de bruit.

Par contre, s'il s'agit d'une fête plus importante du genre grand bacchanale de Nouvel An, dans un lieu fermé, il faut une autorisation maïorale. Dans ce cas, la police peut, par contre, entrer d'office, sans mandat, pour non-respect des normes sanitaires.

Dans les faits, surtout si elle prise sur le fait, la personne va, dans la plupart des cas, tout simplement accepter que la police rentre. En pratique, la plupart des entrées résidentielles sont faites avec l'autorisation du résident, comme cela a été le cas lors de la première vague.

La police peut-elle sonner chez-moi sans raison ?

Oui. Même dans un cadre totalement privé, les policiers ont le droit de sonner chez les gens et de demander à rentrer afin d'effectuer une vérification. Libre aux habitants de ne pas ouvrir.

La police peut-elle m'arrêter sur la route quand je reviens de mon repas de Noël ?

Si le couvre-feu est maintenu, vous devez rester chez vous entre 22h et 6h. Pour le reste, les forces de la police fédérale seront bien entendu sur les routes pour mener des contrôles d'alcoolémie. Ces policiers ne pourront par contre pas verbaliser en cas de non-respect des mesures Corona puisque cela relève de la police locale. Ils pourront par contre vous faire la morale dans un but de prévention.

Qu'est-ce que je risque ?

Toute personne prise en flagrant délit sera condamnée à une amende de 250 euros. L'organisateur du repas sera lui condamné à une amende de 750 euros. Ça fait un peu cher la bouchée de buche. Dans certains cas, pour certaines grosses fêtes par exemple, si les gens refusent d'obtempérer, l'affaire peut passer d'administrative à judiciaire et peut se terminer devant un tribunal correctionnel.

