En 2021, un peu plus de 118.000 naissances ont été provisoirement enregistrées soit 4.400 de plus qu'en 2020, une année au taux de natalité très bas, indique jeudi l'office belge de statistique Statbel. Le nombre de naissances enregistrées l'an dernier est conforme au nombre moyen de naissances de la période 2017-2019.

La natalité présente un visage différent selon les régions du pays. Ainsi, en Flandre, 65.800 naissances ont été totalisées soit 3.000 de plus qu'en 2020 et environ 1.700 de plus que le nombre moyen de naissances en 2017-2019. En Flandre, le taux de natalité semble donc non seulement se redresser, mais même compenser le faible nombre de naissances en 2020, souligne Statbel.

Un peu plus de 36.700 naissances ont été enregistrées en Wallonie. C'est environ 1.600 de plus qu'en 2020, mais ce chiffre est conforme au taux de natalité moyen de la période 2017-2019. La Région wallonne semble donc connaître une reprise du taux de natalité.

La natalité a par contre baissé à Bruxelles avec un peu moins de 15.600 naissances. "Bruxelles est la seule région où le nombre de naissances diminue, à savoir d'environ 300 naissances par rapport à 2020. À Bruxelles, le nombre de naissances ne semble donc pas se redresser en 2021, mais plutôt poursuivre sa baisse", ajoute Statbel.

La natalité présente un visage différent selon les régions du pays. Ainsi, en Flandre, 65.800 naissances ont été totalisées soit 3.000 de plus qu'en 2020 et environ 1.700 de plus que le nombre moyen de naissances en 2017-2019. En Flandre, le taux de natalité semble donc non seulement se redresser, mais même compenser le faible nombre de naissances en 2020, souligne Statbel.Un peu plus de 36.700 naissances ont été enregistrées en Wallonie. C'est environ 1.600 de plus qu'en 2020, mais ce chiffre est conforme au taux de natalité moyen de la période 2017-2019. La Région wallonne semble donc connaître une reprise du taux de natalité.La natalité a par contre baissé à Bruxelles avec un peu moins de 15.600 naissances. "Bruxelles est la seule région où le nombre de naissances diminue, à savoir d'environ 300 naissances par rapport à 2020. À Bruxelles, le nombre de naissances ne semble donc pas se redresser en 2021, mais plutôt poursuivre sa baisse", ajoute Statbel.