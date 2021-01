Depuis plus d'une semaine, les contaminations au Covid sont en augmentation en Belgique. Le nombre de cas quotidien semble cependant se stabiliser autour de 2000 infections détectées par jour. Une situation qui varie selon les communes.

Le nombre moyen d'infections continue d'augmenter légèrement en Belgique, avec 2010 cas quotidiens de Covid-19 entre le 8 et le 14 janvier. Cela représente une hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'infections quotidiennes reste trop élevé pour décider d'un assouplissement. Il faudrait pour cela que les nouvelles infections descendent en-dessous de 800, et ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines.

...

Le nombre moyen d'infections continue d'augmenter légèrement en Belgique, avec 2010 cas quotidiens de Covid-19 entre le 8 et le 14 janvier. Cela représente une hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'infections quotidiennes reste trop élevé pour décider d'un assouplissement. Il faudrait pour cela que les nouvelles infections descendent en-dessous de 800, et ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines.Le nombre de tests journaliers augmente encore de 28% par rapport à la semaine précédente. 45.300 tests ont ainsi été effectués quotidiennement en moyenne. Cela peut s'expliquer partiellement par l'obligation d'effectuer un test pour les personnes qui reviennent de zone rouge. Les tests devraient également être plus nombreux à l'avenir: les personnes considérées comme "à haut risques" devront désormais se faire tester deux fois, le premier et le septième jour de la quarantaine à partir du 25 janvier. Est considéré comme à contact à haut risque le contact avec une personne qui a été testée positive pour la Covid-19 pendant plus de 15 minutes à moins d'1,5 mètre de distance et sans masque. Il est demandé à ces personnes de rester chez elle en quarantaine et, jusqu'à présent, de se faire tester après 7 jours. La quarantaine reste toujours d'application tant que le résultat (négatif) du second test n'est pas connu. Le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport au total, est stable depuis plusieurs jours. Le taux de positivité est de 5% (-0,7%) à l'échelle de la Belgique. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 5 personnes en moyenne sont positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5 % pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Notre gouvernement avance le taux de 3 % pour parler d'assouplissement.Le taux de reproduction du virus (Rt) est estimé à 0,92 pour le pays , un chiffre qui reste stable. Le R0 (ou le R effectif) désigne le taux de reproduction d'un virus. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse. Un taux de reproduction qui pourrait considérablement augmenter si la souche anglaise prenait plus d'importance en Belgique. La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Une seule commune dépasse ce seuil: celle de Houthulst, en Flandre occidentale. Les deux tiers des résidents d'une maison de repos y ont été contaminés par le variant britannique du coronavirus.L'incidence du virus était de 234,3 infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique, un chiffre en légère hausse (+2%).Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 960. En Belgique, trois des 581 communes dépasse le seuil d'alerte européen, Houthulst. Les communes de Virton et de Habay dépassent néanmoins une incidence de 800.Deux communes ne comptabilisent en revanche aucun cas de coronavirus: Erezee et Herstappe.