Dans le contexte sanitaire épidémique incertain, le centre de crise qui gère l'épidémie de coronavirus a publié ce week-end une courte vidéo pour répondre à la question : comment passer de bonnes fêtes, à Noël et au Nouvel An. C'est son porte-parole, Yves Van Laethem, qui s'y est collé. La vidéo fait déjà l'objet de parodies et de détournements. La vidéo qui a un petit goût de déjà-vu est déjà l'objet de parodies et de détournements. On ne résiste pas à l'envie de vous les diffuser, histoire de détendre un peu l'atmosphère dans un contexte sanitaire tendu à l'approche des fêtes de fin d'année et du prochain codeco qui doit se tenir ce mercredi 22 décembre.

#COVID19 Comment passer de bonnes fêtes ?

Les explications du docteur Yves Van Laethem 👇 pic.twitter.com/gNhrBW92PZ — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) December 18, 2021

Coucou Charles:

L'humoriste belge PE:

