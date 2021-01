Depuis six jours, les contaminations au Covid sont en augmentation en Belgique. Particulièrement à Bruxelles où elles ont augmenté de 86% par rapport à la semaine précédente, notamment à cause du retour des voyageurs.

Le nombre moyen d'infections continue d'augmenter en Belgique, avec 2.083 cas quotidiens de Covid-19 entre le 4 et le 10 janvier, indique l'Institut de santé publique Sciensano ce jeudi. Cela représente une hausse de 28% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'infections quotidiennes reste trop élevé pour décider d'un assouplissement. Il faudrait pour cela que les nouvelles infections descendent en-dessous de 800, et ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines.Entre le 29 décembre et le 10 janvier, l'incidence du virus était de 225,8 infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le taux d'incidence est supérieur à la moyenne à Bruxelles (239 pour 100.000 habitants), en province du Luxembourg (246) côté francophone et dans trois provinces flamandes: Flandre occidentale (277), en Flandre orientale (246) et dans le Limbourg (221).On constate une augmentation des infections partout en Belgique en particulier en région bruxelloise (+85,9% par rapport à la semaine dernière), en province de Hainaut (+32,4%),en province de Namur (+34,3%), et en Brabant flamand (+43%).Lire aussi: > Hausse des contaminations : faut-il craindre une troisième vague ?Le nombre de tests journaliers a augmenté de 69% par rapport à la semaine précédente. 43736,7 tests ont ainsi été effectués quotidiennement en moyenne du 4 au 10 janvier. Cela peut s'expliquer par l'obligation d'effectuer un test pour les personnes qui reviennent de zone rouge.Le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport au total, est stable depuis plusieurs jours. Le taux de positivité est de 5,4% (-1,7%) à l'échelle de la Belgique. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 5,4 personnes en moyenne sont positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5 % pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Notre gouvernement avance le taux de 3 % pour parler d'assouplissement.Le taux de reproduction du virus (Rt) est estimé à 0,93 pour le pays , un chiffre qui reste stable. Le R0 (ou le R effectif) désigne le taux de reproduction d'un virus. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en contamine en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie progresse. Le calcul pour la Belgique se base sur le nombre d'hospitalisations - qui sont toujours à la baisse - alors que celui par province sur le nombre de cas recensés - qui est à la hausse depuis plusieurs jours. Cela explique pourquoi, ce mercredi, le seuil fatidique de 1 était atteint dans toutes les provinces. Le taux de reproduction est particulièrement élevé en Région bruxelloise (1,516), en province du Brabant wallon (1,247) et en Flandre occidentale (1,139).Un avantage du Rt basé sur les hospitalisations est qu'il n'est pas affecté par les différences temporelles dans la déclaration de cas, ce qui est le cas pour le Rt basé sur les nouveaux cas diagnostiqués. Le Rt basé sur les nouveaux cas diagnostiqués est qu'il est plus sensible aux changements soudains du nombre de cas. Les deux modèles se complémentent et permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution de l'épidémie.Un taux de reproduction qui pourrait considérablement augmenter si la souche anglaise prenait plus d'importance en Belgique. C'est ce qu'a expliqué ce mardi sur La Première Emmanuel André: "Ce virus est plus transmissible. On voit que notre taux de reproduction est à la limite de 1, et si ce virus s'introduit en Belgique avec les mêmes mesures qu'aujourd'hui, on est en phase exponentielle. Il faudra aussi vacciner plus de gens."Entre le 7 et le 13 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne125,1 nouveaux patientschaque jour (-4%). Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s'élève à1.937 (-1%), dont 360 (+1%) en soins intensifs.La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Plus aucune commune ne dépasse le seuil des 1000. Toutes les communes belges comptent donc moins de 1% de cas positifs parmi leur population.Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 960. En Belgique, aucune des 581 communes ne dépasse le seuil d'alerte européen. Cinq communes ne comptabilisentaucun cas de coronavirus: Herstappe, Bever, Baelen, Rendeux et Ouffet.