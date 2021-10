Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke parle de quatrième vague en Belgique. Comment expliquer une augmentation des cas dans certaines communes en Belgique ? Le taux de vaccination par entité semble jouer un rôle important, mais n'explique pas tout.

En Belgique, le nombre de nouveaux cas a fortement augmenté (+59 %) sur la période du 12 au 18 octobre comparé à la période précédente. Saint-Vith, Vielsalm, Walhain, Mont-Saint-Guibert ou encore Fauvillers font partie des 11 communes à dépasser un taux d'incidence de 1 000. Cela signifie que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Un chiffre qui reste bas si on le compare à l'année dernière à la même période : Butchenbach était la commune avec l'incidence la plus élevée et dépassait les 4% de cas positifs. Six provinces ainsi que la communauté germanophone dépassaient un taux d'incidence de 1 000. Aujourd'hui, aucune province ne le dépasse.Mais la vaccination est passée par là depuis. Alors comment expliquer cette augmentation de cas dans ces différentes communes ?Selon un nouveau rapport présenté ce vendredi par le commissaire Corona, Pedro Falcon, ce sont surtout les personnes non vaccinées qui sont majoritairement infectées et admises à l'hôpital. "Chez les personnes de moins de 65 ans, nous observons des taux d'infection quatre à dix fois plus faibles chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées", a-t-il expliqué. "Un doublement du nombre d'infections entraînera une augmentation d'environ 35% du nombre d'hospitalisations." Or, avant la vaccination, pendant la 2e vague qui a débuté en octobre 2020, et avant l'arrivée du variant Delta, "l'augmentation était de 53%", a-t-il avancé.Parmi les 10 communes avec le taux d'incidence le plus élevé, seules trois communes dépassent les 70% de leur population totale vaccinée (Walhain 72%, Mont-Saint-Guibert 71%, Chastre 71%). Un cap symbolique au début de la vaccination qui a été franchi début de semaine pour la Wallonie. Burg-Reuland, la commune avec le plus haut taux d'incidence ne compte que 59% de vaccinés, et fait partie des plus mauvais élèves en terme de vaccination en Wallonie. On est donc bien loin des meilleures communes belges : Coxyde, Middelkerke et Tremelo qui dépassent les 85% de vaccinés parmi leur population. De l'autre côté du spectre, si on regarde les communes avec les plus faibles incidences (moins de 100), 60% d'entre elles ont un taux de vaccination de plus de 80%. L'âge joue également énormément dans les contaminations. Le virus circule en effet beaucoup chez les enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent pas se faire vacciner. Les tranches d'âges 0-9 ans et 10-19 sont les deux tranches d'âges avec le plus haut nombre de cas positifs pour le moment. Nous avons analysé les chiffres. Certaines communes au taux d'incidence élevé ont une grande partie de leur population qui se situe dans cette tranche d'âge. Un quart de la population de Chastre par exemple a moins de 19 ans. 26% pour Walhain, ou 24% pour Mont-Saint-Guibert. Interrogée par nos confrères de la RTBF, l'infectiologue Leila Belkhir a également souligné que les personnes plus âgées perdent plus rapidement leur protection et leur immunité et peuvent donc plus facilement être contaminée "d'où le fait que la troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans a vraiment toute sa place."