Le taux de vaccination est reparti à la hausse ces dernières semaines en Wallonie.

Alors que le pass sanitaire entre en vigueur le 1er novembre en Wallonie, la région vient de passer le cap symbolique des 70% de sa population totale vaccinée. Près de 2,5 millions de Wallons ont donc reçu au moins une dose. À Bruxelles, seulement 56 % de la population a reçu sa première vaccination.

Avec un taux de vaccination qui est reparti à la hausse dans le sud du pays ces trois dernières semaines: selon les chiffres de Sciensano plus de 35 000 Wallons ont été vaccinés pour la première fois, contre 22 000 au cours des trois semaines précédentes. Parmi les 35 000 nouvellement vaccinés, plus de deux tiers sont des adultes.

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit chez les plus de 65 ans notamment pour l'administration de la 3e dose aux personnes les plus vulnérables face à la Covid-19.

Davantage d'antennes

La Wallonie va également rouvrir progressivement certains centres de vaccination début novembre et mettre en place dix nouvelles antennes mobiles. Ces antennes se déploieront progressivement dès la fin octobre et circuleront dans les 5 provinces wallonnes.

