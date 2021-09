Le Voka, l'organisation patronale flamande, a rejeté lundi les plans avancés par la ministre Karine Lalieux pour réformer le système des pensions.

"Une ministre qui des mois durant travaille de manière acharnée et qui sort finalement avec pareil travail inabouti, c'est frustrant", a commenté son président, Wouter De Geest, lors d'un discours de rentrée prononcé à Bruxelles.

Pour le Voka, le système de pensions risquait déjà de devenir "impayable", mais les plans de la ministre Lalieux vont le rendre "encore bien davantage".

L'organisation flamande rejette également les aménagements proposés pour le second pilier de pension. "Que ce soit clair: bas les pattes sur le second pilier!", a lancé M. De Geest.

Celui-ci a aussi demandé lundi dans son discours un assouplissement des mesures sanitaires corona encore imposées dans les entreprises (distanciation sociale, masque,...).

Le patron du Voka a dit ne pas comprendre que celles-ci n'aient pas été assouplies alors qu'elles l'ont été dans les établissements horeca par exemple.

