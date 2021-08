Par Mark Coenen, De Morgen, le 30 juillet.

Y en a-t-il encore qui pensent à Bart Somers (NDLR: Open VLD, ministre-président flamand en 2003-2004) en regardant les JO? S'il n'avait tenu qu'à Bart, les Jeux olympiques auraient été flamands en 2016. Ce qui peut paraître un brin ridicule aujourd'hui figura bel et bien à l'agenda politique en 2003. Il en sortit même une étude de faisabilité qui coûta 250 000 euros aux Flamands et rapporta 250 000 euros à Deloitte Belgium, d'où il ressortait que cette organisation était une opportunité que la Flandre ne pouvait laisser passer. On ne pronostiquait pas des médailles d'or mais des montagnes d'or. Les pouvoirs publics n'auraient supporté qu'un quart des coûts parce que, entre autres, et je ne l'invente pas, on lancerait pour financer le tout une loterie spéciale, du merchandising, une monnaie spéciale et des timbres-poste. Un jeu d'enfant. [...] Nombreux sont les pays à avoir frôlé la faillite après l'organisation des Jeux mais ceux-là n'avaient ni monnaies spéciales ni timbres-poste. L'ambition de Somers repose dans un cimetière plus ou moins entretenu et fait place aujourd'hui à la confusion et au désespoir quant à l'avenir d'une Région qui se dit une nation dans les fantasmes de quelques-uns. Une pléiade d'idées aussi douteuses qu'immatures nous sont récemment tombées dessus. Parce que personne n'est en mesure d'expliquer de façon acceptable et compréhensible le confédéralisme, Jan Jambon a opté pour la "page blanche" lors de son allocution du 11 juillet. Précédé en cela par son gouverneur nommé à vie qui, par pur désespoir, a proposé un coup d'Etat et une réunion aux Pays-Bas pour obtenir ce qu'il veut. [...] Qui introduit notre candidature pour les JO de 2064?